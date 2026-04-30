HLEE-Gruppe: Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2025
2025 war für den Konzern ein Jahr der Gegensätze: moderates Umsatzwachstum, stark belastetes Ergebnis – aber klare Fortschritte bei Liquidität, Cashflow und Effizienz.
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- Konzernumsatz stieg 2025 um 2,0 % auf 412,1 Mio. CHF.
- EBIT stark negativ bei -248,2 Mio. CHF (Vorjahr -13,6 Mio. CHF), wesentlich verursacht durch strategische, nicht cash-wirksame Wertberichtigungen (u.a. TEAM und Sport1).
- Eigenkapital per 31.12.2025 negativ bei -56,2 Mio. CHF; Bilanzsumme 558,0 Mio. CHF.
- Operative Liquidität und Cashflow verbessern sich: Zahlungsmittel +30,3 % auf 22,0 Mio. CHF; Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 127,7 Mio. CHF; deutlicher Aufwärtstrend beim Free Cashflow in den letzten Monaten.
- EBITDA stieg auf 91,6 Mio. CHF (+19,3 %); Segment Film stabil mit 310,4 Mio. CHF Umsatz (Film-Segmentergebnis 5,3 Mio. CHF), während Sport & Event Umsatz auf 101,7 Mio. CHF fiel und Segmentergebnis -245,7 Mio. CHF ausweist.
- Management setzt Effizienz‑ und Liquiditätsmaßnahmen konsequent um; Ausblick 2026 vorsichtig wegen Inflation, Energiepreise, verhaltenem Konsum und KI‑Herausforderungen, aber gut gefüllte Film‑Pipeline und Fokus auf Rentabilitätssteigerung.
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