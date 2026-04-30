🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHighlight Event and Entertainment AktievorwärtsNachrichten zu Highlight Event and Entertainment
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    HLEE-Gruppe: Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2025

    2025 war für den Konzern ein Jahr der Gegensätze: moderates Umsatzwachstum, stark belastetes Ergebnis – aber klare Fortschritte bei Liquidität, Cashflow und Effizienz.

    HLEE-Gruppe: Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz stieg 2025 um 2,0 % auf 412,1 Mio. CHF.
    • EBIT stark negativ bei -248,2 Mio. CHF (Vorjahr -13,6 Mio. CHF), wesentlich verursacht durch strategische, nicht cash-wirksame Wertberichtigungen (u.a. TEAM und Sport1).
    • Eigenkapital per 31.12.2025 negativ bei -56,2 Mio. CHF; Bilanzsumme 558,0 Mio. CHF.
    • Operative Liquidität und Cashflow verbessern sich: Zahlungsmittel +30,3 % auf 22,0 Mio. CHF; Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 127,7 Mio. CHF; deutlicher Aufwärtstrend beim Free Cashflow in den letzten Monaten.
    • EBITDA stieg auf 91,6 Mio. CHF (+19,3 %); Segment Film stabil mit 310,4 Mio. CHF Umsatz (Film-Segmentergebnis 5,3 Mio. CHF), während Sport & Event Umsatz auf 101,7 Mio. CHF fiel und Segmentergebnis -245,7 Mio. CHF ausweist.
    • Management setzt Effizienz‑ und Liquiditätsmaßnahmen konsequent um; Ausblick 2026 vorsichtig wegen Inflation, Energiepreise, verhaltenem Konsum und KI‑Herausforderungen, aber gut gefüllte Film‑Pipeline und Fokus auf Rentabilitätssteigerung.


    Highlight Event and Entertainment

    -0,39 %
    -9,56 %
    -7,25 %
    -5,19 %
    -50,67 %
    ISIN:CH0003583256WKN:896040
    Highlight Event and Entertainment direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HLEE-Gruppe: Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2025 2025 war für den Konzern ein Jahr der Gegensätze: moderates Umsatzwachstum, stark belastetes Ergebnis – aber klare Fortschritte bei Liquidität, Cashflow und Effizienz.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     