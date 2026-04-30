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    RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

    RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4200 auf 4300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Quartalsumsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns an. Er rechnet weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum unterhalb der Prognose des Unternehmens./rob/niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:52 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 49,88EUR auf Tradegate (30. April 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.




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