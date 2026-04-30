RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenlieferdienst dürfte kurzfristig Profitabilität opfern, um seine Marktposition zu halten und vor allem in Südkorea weiter zu wachsen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte daraufhin seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen. Die Aktie sei allerdings noch immer attraktiv bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 20,34EUR auf Tradegate (30. April 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte