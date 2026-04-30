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    Douglas: Q2 2025/26 Nettoergebnis sinkt durch Goodwill-Wertminderung!

    Douglas AG schockt mit vorläufigen Zahlen: Hoher Nettoverlust, massive Wertminderungen und gesenkte Prognosen belasten Umsatz, Marge und Verschuldungsausblick.

    Douglas: Q2 2025/26 Nettoergebnis sinkt durch Goodwill-Wertminderung!
    Foto: Douglas Service GmbH
    • Vorläufige, ungeprüfte Zahlen: Nettoverlust im Q2 2025/26 in einem hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen‑Euro‑Bereich; deutlich schlechter als der Analysten‑Consensus von −9 Mio. €.
    • Hauptursache: Wertminderungen auf Goodwill für Frankreich und Parfumdeams/Niche Beauty (mittlerer bis hoher zweistelliger Mio. €) sowie weitere Wertminderungen auf Vermögenswerte (niedriger zweistelliger Mio. €).
    • Konzernumsatz für 2025/26 wird am unteren Ende der bisherigen Prognosebandbreite von 4,65–4,80 Mrd. € erwartet.
    • Bereinigte EBITDA‑Marge wurde von rund 16,5% auf rund 16,0% angepasst.
    • Netto‑Verschuldungsgrad wird am oberen Ende der zuvor kommunizierten Bandbreite von 2,5x–3,0x erwartet.
    • endgültige Halbjahresergebnisse werden planmäßig am 12. Mai 2026 veröffentlicht; Mitteilung datiert 30.04.2026 (Douglas AG).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q2/6M 2025/2026 Ergebnisse, bei Douglas ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,8800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,74 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.870,80PKT (+1,58 %).


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