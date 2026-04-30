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    ANALYSE-FLASH

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    UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel Meta von 908 auf 865 USD
    • UBS belässt Einstufung auf Buy trotz Kürzung
    • Q2 Anzeigenumsatz im Rahmen höhere Ausgaben
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy'
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 908 auf 865 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ziel für den Anzeigenumsatz im zweiten Quartal decke sich mit den Erwartungen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf höhere operative Ausgaben und Kapitalausgaben des Social-Media-Konzerns./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,22 % und einem Kurs von 519,6 auf Tradegate (30. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -10,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 719,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von -42,15 %/+75,09 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 865 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 865,00$, was eine Steigerung von +42,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

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