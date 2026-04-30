UBS senkt Ziel für Meta auf 865 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,22 % und einem Kurs von 519,6 auf Tradegate (30. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -10,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..

Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 719,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von -42,15 %/+75,09 % bedeutet.