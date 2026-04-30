SBF AG veröffentlicht Geschäftsbericht & bestätigt vorläufige Zahlen 2025
Die SBF AG legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor: leichtes Umsatzplus, verbessertes EBITDA und klare Maßnahmen, um trotz gemischter Spartenentwicklung weiteres Wachstum zu sichern.
Foto: adobe.stock.com
- Die SBF AG veröffentlichte den Geschäftsbericht 2025 und bestätigte vorläufige Zahlen für das Jahr
- Der Konzernumsatz lag bei 40,7 Mio. Euro, leicht über der prognostizierten Bandbreite von 39 bis 41 Mio. Euro
- Das EBITDA stieg auf 1,0 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 2,5 % entspricht, im Vergleich zu 0,6 Mio. Euro im Vorjahr
- Die Geschäftsbereiche entwickelten sich unterschiedlich: „Schienenfahrzeuge“ und „Beleuchtung“ wurden durch Marktverschiebungen belastet, „Sensortechnologie“ stabil
- Im Bereich „Schienenfahrzeuge“ sank der Umsatz auf 18,9 Mio. Euro, das EBITDA auf 1,8 Mio. Euro; im Bereich „Beleuchtung“ lag der Umsatz bei 9,8 Mio. Euro, das EBITDA bei -1,7 Mio. Euro
- Für 2026 setzt SBF auf operative und strukturelle Optimierungen, inklusive Effizienzsteigerungen und Ausbau des Standorts in Tschechien, um die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen
Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,12 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,0200EUR das entspricht einem Minus von -1,95 % seit der Veröffentlichung.
+1,01 %
+6,61 %
+38,12 %
-3,85 %
-11,50 %
-31,97 %
-91,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte