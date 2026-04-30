AKTIE IM FOKUS
Electrovac verpatzen den Börsengang
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein erfolgreiches Börsendebüt hat am Donnerstag das Industrieunternehmen Electrovac hingelegt. Die Aktien beendeten den ersten Handelstag im Börsensegment Prime Standard auf Xetra mit 7,10 Euro und somit recht deutlich unter dem Ausgabepreis für die Aktien von 7,80 Euro. Auch das Tageshoch von 7,55 Euro blieb unter dem Ausgabepreis.
Die Analysten von SMC Research sehen Potenzial für eine Kursverdoppelung der Aktien des Herstellers von Glas-Metall-Versiegelungstechnologie. Diese komme vor allem in den Märkten Personal Safety, unter anderem Zünder für Airbags und Gurtstraffer, sowie in der Verteidigung zum Einsatz. Der kalkulierte faire Wert der Analysten liegt bei 14,82 Euro./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur electrovac Aktie
Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 7,175 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der electrovac Aktie um -20,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,74 %.
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electrovac AG setzt endgültigen Börsengang-Preis auf EUR 7,80 fest
- Endgültiger Angebotspreis für den Börsengang: EUR 7,80 je Aktie.
- Insgesamt 4.416.000 Angebotsaktien platziert — davon 3.840.000 neue Aktien aus Barkapitalerhöhung und 576.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG (Mehrzuteilungs-/Greenshoe-Aktien).
- Gesamtplatzierungsvolumen von ca. EUR 34,4 Mio. (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option); Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft von rund EUR 30,0 Mio. zur Erweiterung internationaler Produktionskapazitäten.
- Auf Basis des Angebotspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung von etwa EUR 125 Mio.
- Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der Streubesitz (Free Float) rund 28 %; erwarteter Börsenstart am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 30. April 2026 unter dem Handelssymbol „EVAC“ (ISIN DE000A420ZL4).
- BankM AG und B. Metzler seel. Sohn & Co. AG fungierten als Joint Global Coordinators für das Angebot.
Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,49 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,4000EUR das entspricht einem Minus von -1,18 % seit der Veröffentlichung.