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    AKTIE IM FOKUS

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    Electrovac verpatzen den Börsengang

    AKTIE IM FOKUS - Electrovac verpatzen den Börsengang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein erfolgreiches Börsendebüt hat am Donnerstag das Industrieunternehmen Electrovac hingelegt. Die Aktien beendeten den ersten Handelstag im Börsensegment Prime Standard auf Xetra mit 7,10 Euro und somit recht deutlich unter dem Ausgabepreis für die Aktien von 7,80 Euro. Auch das Tageshoch von 7,55 Euro blieb unter dem Ausgabepreis.

    Die Analysten von SMC Research sehen Potenzial für eine Kursverdoppelung der Aktien des Herstellers von Glas-Metall-Versiegelungstechnologie. Diese komme vor allem in den Märkten Personal Safety, unter anderem Zünder für Airbags und Gurtstraffer, sowie in der Verteidigung zum Einsatz. Der kalkulierte faire Wert der Analysten liegt bei 14,82 Euro./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur electrovac Aktie

    Die electrovac Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,31 % und einem Kurs von 7,175 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der electrovac Aktie um -20,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,74 %.





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    Community Beiträge zu electrovac - A420ZL - DE000A420ZL4

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den electrovac-IPO: fester Angebotspreis €7,80, Platzierung ~4,4 Mio. Aktien, Marktkapitalisierung ca. €125–144 Mio, Free‑Float ~28–30%, Börsstart 30.4. Kursbewegungen werden diskutiert (z.B. ~€8,50→€8,40/€8,70). Thematisiert werden Bewertung (KGV ~28, Erwartung aktuelles Ergebnis ~8,9 Mio), solide Fundamentaldaten (Umsatz ~98 Mio, FY EBIT 9,1 Mio; 9M: Umsatz 85,9 Mio, EBIT 10,5 Mio, steigende Margen), Bilanzstärke und institutionelle Nachfrage wegen kleiner MK.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber electrovac eingestellt.

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