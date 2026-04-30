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    AKTIE IM FOKUS

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    Douglas sacken nachbörslich ab - Prognose gekappt

    AKTIE IM FOKUS - Douglas sacken nachbörslich ab - Prognose gekappt
    Foto: Douglas Service GmbH

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Douglas sind am Donnerstag nachbörslich unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die im Kleinwerte-Index SDax notierte Parfümeriekette zuletzt rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Im Haupthandel hatten sich die Papiere noch etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt.

    Douglas legte nach Börsenschluss vorläufige Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor und passte die Jahresprognose an. Beim Konzernumsatz peilt die Parfümeriekette nur noch das untere Ende der anvisierten Bandbreite an. Das Ziel für die operative Marge wurde sogar leicht gesenkt. Gleichzeitig erwartet Douglas den Nettoverschuldungsgrad am oberen Ende der bisherigen Spanne./niw/he

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    Douglas

    +1,58 %
    -7,70 %
    -1,82 %
    -4,57 %
    -3,47 %
    -61,72 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 17.880 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +7,21 %/+55,95 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4

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