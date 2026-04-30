DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,79 % und einem Kurs von 50,22 auf Tradegate (30. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +4,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 60,29 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/+19,62 % bedeutet.