ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Quartalszahlen von 55 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern sei gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Express-Geschäft habe trotz Gegenwind überzeugt. Der operative Gewinn und der freie Barmittelzufluss seien stärker als erwartet ausgefallen./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,79 % und einem Kurs von 50,22 auf Tradegate (30. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +4,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,84 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 60,29 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/+19,62 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 57,50 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).