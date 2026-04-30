DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 292,5 auf Tradegate (30. April 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -6,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,67 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+58,92 % bedeutet.