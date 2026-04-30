ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Eine diversifizierte Kundenbasis und moderne Triebwerksplattformen sorgten bei MTU für Widerstandsfähigkeit, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Eckdaten wie Umsatz, operatives Ergebnis und der Free Cashflow seien solide ausgefallen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 292,5 auf Tradegate (30. April 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -6,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,67 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+58,92 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
Hallo BlackZock....Wette steht, dass du MTU nicht mehr zu 255 oder darunter "schießen" kannst!
na gut.
https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-downgrades-mtu-aero-engines-stock-rating-on-aftermarket-concerns-93CH-4634706
Investing.com - UBS downgraded MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC:MTUAY) to Sell from Neutral and lowered its price target to EUR275.00 from EUR350.00. The stock has fallen 13% over the past week and trades near its 52-week low of $157, with shares currently at $176.22.
The firm said MTU faces the highest exposure among major European engine makers to a downturn as the aftermarket cycle turns amid rising fuel prices. UBS expects MTU to see earnings normalize faster than peers as demand slows.