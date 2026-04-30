ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 30 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essenlieferdienst dürfte kurzfristig Profitabilität opfern, um seine Marktposition zu halten und vor allem in Südkorea weiter zu wachsen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte daraufhin seine mittelfristigen Ergebnisschätzungen. Die Aktie sei allerdings noch immer attraktiv bewertet./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:54 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 20,34 auf Tradegate (30. April 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +27,70 %/+71,91 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 30 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)