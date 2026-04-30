RBC senkt Ziel für Delivery Hero auf 30 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 20,34 auf Tradegate (30. April 2026, 18:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +27,70 %/+71,91 % bedeutet.