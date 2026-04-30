ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Unilever auf 4300 Pence - 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4200 auf 4300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Quartalsumsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns an. Er rechnet weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum unterhalb der Prognose des Unternehmens./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:52 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 49,99 auf Tradegate (30. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 109,28 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8709. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,71GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00GBP was eine Bandbreite von -16,07 %/+8.293,29 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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Der Deal ist da:
Nach der Abspaltung werden aus 4 alten Unilever 3 neue. Dazu kommen dann noch 0,8 Magnum WTCC Aktien.