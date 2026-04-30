RBC hebt Ziel für Unilever auf 4300 Pence - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 49,99 auf Tradegate (30. April 2026, 18:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 109,28 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8709. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,71GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.200,00GBP was eine Bandbreite von -16,07 %/+8.293,29 % bedeutet.