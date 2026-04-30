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    Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 bekannt

    Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    MUMBAI, Indien, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das vierte Quartal (Q4) und das Gesamtjahr zum 31. März 2026 bekannt.

    Piramal Pharma Limited Logo

    Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    (in ₹ Crore oder wie angegeben)

    Posten

    Q4GJ26

    Q4GJ25

    Veränderung zum Vorjahr in %

    GJ26

    GJ25

    Veränderung zum Vorjahr in %

    Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit

    2.752

    2.754

    (0) %

    8.869

    9.151

    (3) %

       CDMO

    1.708

    1.788

    (4) %

    4.915

    5.447

    (10) %

       CHG

    755

    705

    7 %

    2.703

    2.633

    3 %

       PCH

    320

    274

    17 %

    1.274

    1.093

    17 %

    EBITDA

    507

    603

    (16) %

    1.135

    1.580

    (28) %

    EBITDA-Marge

    18 %

    22 %


    13 %

    17 %


    PAT vor außerordentlichem Posten

    167

    154

    9 %

    (130)

    91

    NM

    Außerordentlicher Posten1

    (176)

    -

    NM

    (196)

    -

    NM

    PAT nach außerordentlichem Posten

    (9)

    154

    NM

    (326)

    91

    NM

    1. Im Quartal hat die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten in Entwicklung einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 176 Crore ₹ erfasst. Auf Grundlage einer Neubewertung unter Berücksichtigung veränderter Marktbedingungen und aktualisierter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit kam die Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass der voraussichtliche künftige wirtschaftliche Nutzen des Vermögenswerts nicht mehr ausreichen dürfte, um einen weiteren Kapitaleinsatz zu rechtfertigen. Dementsprechend wurde der Buchwert in voller Höhe abgeschrieben.

    Wichtigste Eckpunkte

    • Umsatz – Das Wachstum wurde durch den Bestandsabbau, schwächere Auftragseingänge bei frühen Entwicklungsprojekten im ersten Halbjahr des GJ26 und eine verhaltenere Nachfrage nach Inhalationsanästhetika in Märkten außerhalb der USA beeinträchtigt. Bereinigt um den Bestandsabbau erzielten wir im Q4 und im GJ26 ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
    • EBITDA-Marge – Trotz geringerer Umsätze wurden die Auswirkungen auf das EBITDA durch unsere Maßnahmen zur Kostenoptimierung und betrieblichen Exzellenz teilweise ausgeglichen.
    • Capex – Im GJ26 wurden 94 Mio. US-Dollar in Wachstums- und Instandhaltungsprojekte investiert. Der Ausbau in Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Das Kundeninteresse ist groß.
    • Nettoverschuldung – Kein Anstieg gegenüber dem GJ25.

    Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: „Das Geschäftsjahr '26 war ein Übergangsjahr, geprägt von externen Störungen und bestimmten geschäftsspezifischen Faktoren. Trotz dieser Herausforderungen haben wir das Jahr gestärkt abgeschlossen, mit einer deutlichen Dynamik in allen unseren Geschäftsbereichen. Die deutliche Erholung der Biopharma-Finanzierung, die wir ab September '25 beobachten konnten, schlägt sich in einer guten Dynamik bei den Ausschreibungen und einem gesunden Anstieg der Auftragseingänge in unserem CDMO-Geschäft nieder. Im CHG-Geschäft werden die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Kenalog sowie die Steigerung der Umsätze mit Inhalationsanästhetika in den Märkten außerhalb der USA voraussichtlich die wichtigsten Wachstumsfaktoren sein. Unser Consumer-Healthcare-Geschäft ist ebenfalls gut aufgestellt, um seine Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten. Die Margenverbesserung wird dabei von Power Brands und dem schnellen Wachstum im ECommerce getragen.

    Insgesamt sind alle drei Geschäftsbereiche gut positioniert, um im Geschäftsjahr '27 Wachstum zu erzielen, begleitet von einem beschleunigten Wachstum bei EBITDA und PAT."

    Wichtige Eckpunkte der Geschäftstätigkeit

    Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation (CDMO):

    • Solide Dynamik bei Ausschreibungen und Auftragseingängen im 2. Halbjahr des GJ26 durch stärkere US‑Biopharma‑Finanzierung (Anstieg um 75 % im2. Halbjahr des GJ26, 30 % im GJ26) und M&A‑Aktivitäten. (Branchenquelle)
    • Die Standorte in Übersee verzeichnen eine steigende Nachfrage, da sich die geografischen Präferenzen der Kunden verlagern. Hinzu kommt starkes Wachstum in spezialisierten Bereichen wie ADCs, hochwirksamen APIs, Onshore‑Injektabilia sowie Kapazitäten für Fertigarzneimittel.
    • Die Investitionen in Höhe von 90 Mio. US-Dollar verlaufen planmäßig, um die Kapazitäten für sterile Injektionsmittel und Payload-Linker an den Standorten Lexington sowie Riverview auszubauen.
    • Net Promoter Score von 60 – übertrifft den Branchendurchschnitt. Deutliche Verbesserung der Umsetzung mit stärkerer Leistung bei wichtigen betrieblichen Kennzahlen, getragen von unseren Initiativen für betriebliche Exzellenz.
    • 209 Standortaudits durch Kunden im GJ26 gegenüber 165 im GJ25 – der bisher höchste Wert. Dies spiegelt ein verstärktes Kundenengagement, intensivere technische Gespräche sowie die zunehmende Komplexität der von uns begleiteten Programme wider.
    • Unsere erstklassige Qualitätsbilanz wurde aufrechterhalten – 38 behördliche Inspektionen erfolgreich abgeschlossen, darunter 3 USFDA-Inspektionen im GJ26. Wir behalten unseren „Zero OAI"-Status weiterhin bei.

    Komplexe Krankenhausgenerika (CHG):

    • Übernahme von Kenalog abgeschlossen

       – Vorabzahlung von 35 Mio. US-Dollar und bedingte Gegenleistung von bis zu 65 Mio. US-Dollar.
      – Erweitert das CHG‑Portfolio, bringt zusätzliche Umsätze bei minimalen Mehrkosten und baut die Präsenz in den USA, Europa sowie im asiatisch‑pazifischen Raum aus.
      – Nischenmarke mit komplexem Herstellungsprozess. EBITDA-Margen, die dem CHG-Geschäft entsprechen.

    • Inhalationsanästhesie (IA) 

       – Weiterhin führend mit 47 % Marktanteil – gegenüber 45 % im März 2024. (Quelle: IQVIA)
      – Sevoflura‑Lieferungen aus der kostengünstigeren Digwal‑Anlage in ausgewählten RoW-‑Märkten aufgenommen. Wir erwarten künftig zunehmende Dynamik.

    • Intrathekale Therapie – Nr. 1-Position im Segment intrathekales Baclofen in den USA behauptet. (Quelle:- IQVIA)
    • Injizierbare Schmerzmittel – Wir arbeiten weiterhin mit unserem Lieferanten daran, Lieferengpässe zu beheben.

    Piramal Consumer Healthcare (PCH):

    • Power Brands setzten ihre Wachstumsdynamik mit einem Wachstum von 24 % gegenüber dem Vorjahr im GJ26 fort und trugen 52 % zum PCH-Umsatz bei. Little's, Lacto Calamine, CIR sowie i-range blieben die wichtigsten Wachstumstreiber.
    • Neue Produkteinführungen – Weniger Produkteinführungen mit hohem Potenzial und besseren Erfolgsquoten. Im GJ26 wurden 31 neue Produkte und SKUs eingeführt. Fokus auf höherwertige Angebote im Portfolio.
    • Der E‑Commerce‑Umsatz stieg im GJ26 um 48 % gegenüber dem Vorjahr und trug etwa 27 % zum PCH‑Umsatz bei. Weiterentwicklung des Produktmixes hin zu Premiumangeboten und margenstarken Vertriebskanälen (z. B. Quick Commerce).
    • Etwa 12 % des PCH-Umsatzes in Medienwerbung und Handelsförderung investiert. Optimierung des Medienmixes – Social Media, Fernsehen, Influencer usw.

    Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung


    (in ₹ Crore oder wie angegeben)

    Posten

    Quartal

    Gesamtjahr

    Q4GJ26

    Q4GJ25

    Vorjahresvergleich in %

    Q3GJ26

    Vorquartalsvergleich in %

    GJ26

    GJ25

    Vorjahresvergleich in %

    Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit

    2.752

    2.754

    (0) %

    2.140

    29 %

    8.869

    9.151

    (3) %

    Sonstige Erträge

    46

    42

    10 %

    43

    7 %

    213

    135

    58 %

    Gesamtertrag

    2.798

    2.796

    0 %

    2.183

    28 %

    9.082

    9.286

    (2) %

    Materialkosten

    1.056

    955

    11 %

    786

    34 %

    3.239

    3.232

    0 %

    Personalaufwand

    586

    612

    (4) %

    600

    (2) %

    2.416

    2.307

    5 %

    Sonstige Aufwendungen

    650

    626

    4 %

    558

    16 %

    2.293

    2.167

    6 %

    EBITDA

    507

    603

    (16) %

    239

    112 %

    1.135

    1.580

    (28) %

    Zinsaufwendungen

    83

    104

    (20) %

    89

    (7) %

    341

    422

    (19) %

    Abschreibungen

    218

    243

    (10) %

    213

    3 %

    831

    816

    2 %

    Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen

    14

    16

    (16) %

    10

    32 %

    57

    73

    (22) %

    Gewinn vor Steuern

    219

    273

    (20) %

    (53)

    NM

    20

    415

    (95) %

    Steuern

    52

    119

    (57) %

    42

    22 %

    150

    324

    (54) %

    Nettogewinn nach Steuern

    167

    154

    9 %

    (95)

    NM

    (130)

    91

    NM

    Außerordentlicher Posten1

    (176)

    -

    NM

    (41)

    NM

    (196)

    -

    NM

    Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten

    (9)

    154

    NM

    (136)

    NM

    (326)

    91

    NM

    1. Im Quartal hat die Geschäftsleitung im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten in Entwicklung einen Wertminderungsaufwand in Höhe von 176 Crore ₹ erfasst. Auf Grundlage einer Neubewertung unter Berücksichtigung veränderter Marktbedingungen und aktualisierter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit kam die Geschäftsleitung zu dem Schluss, dass der voraussichtliche künftige wirtschaftliche Nutzen des Vermögenswerts nicht mehr ausreichen dürfte, um einen weiteren Kapitaleinsatz zu rechtfertigen. Dementsprechend wurde der Buchwert in voller Höhe abgeschrieben.

    Konsolidierte Bilanz

    (in ₹ Cr.)

       Wichtige Bilanzposten

    Zum

    31. März 2026

    31. März 2025

    Gesamtes Eigenkapital

    8.162

    8.125

    Nettoverschuldung

    4.140

    4.199

    Insgesamt

    12.302

    12.324




    Nettoanlagevermögen

    9.784

    9.110

        Sachanlagen

    4.843

    4.534

        Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert

    3.841

    3.599

        CWIP (einschließlich IAUD2)

    1.100

    977

    Nettoumlaufvermögen

    2.057

    2.798

    Sonstige Vermögenswerte3

    462

    416

    Gesamtvermögen

    12.302

    12.324

    2. IAUD – Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung; 3. Sonstige Vermögenswerte umfassen Finanzanlagen und latente Steueransprüche (netto).

    Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

    Piramal Pharma Limited wird am 29. April 2026 von 9:30 bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten veranstalten, um die Ergebnisse für Q4 und das Gesamtjahr GJ26 zu erörtern.

    Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

    Veranstaltung

    Ort und Zeit

    Telefonnummer

    Telefonkonferenz am 29. April 2026

    Indien – 9:30 Uhr IST

    +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer)

    1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer)

    USA – 0:00 Uhr

    (Eastern Time – New York)

    Gebührenfreie Nummer

    18667462133

    Vereinigtes Königreich – 5:00 Uhr

    (Ortszeit London)

    Gebührenfreie Nummer

    08081011573

    Singapur – 12:00 Uhr

    (Ortszeit Singapur)

    Gebührenfreie Nummer

    8001012045

    Hongkong – 12:00 Uhr

    (Ortszeit Hongkong)

    Gebührenfreie Nummer

    800964448

    Express-Teilnahme mit Diamond Pass

    Bitte nutzen Sie diesen Link zur Vorabregistrierung, um die Wartezeit bei der Teilnahme an der Telefonkonferenz zu verkürzen – Hier klicken

    Informationen zu Piramal Pharma Limited:

    Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienste an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), eine integrierte Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisation, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika, sowie das Geschäft Piramal Consumer Healthcare (PCH), das rezeptfreie Consumer-Healthcare- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

    Weitere Informationen finden Sie auf:  Piramal Pharma | LinkedIn

    1. Einschließlich einer Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1855206/5942698/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-ergebnisse-fur-das-vierte-quartal-und-das-gesamtjahr-des-geschaftsjahres-2026-bekannt-302759163.html



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