Atlassian Registered (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 30.04.2026

Die Atlassian Registered (A) Aktie ist bisher um -4,59 % auf 57,15€ gefallen. Das sind -2,75 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Atlassian Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Atlassian Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -39,54 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um +1,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,69 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -56,20 % verloren.

Während Atlassian Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,21 %.

Atlassian Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,00 % 1 Monat +6,69 % 3 Monate -39,54 % 1 Jahr -69,90 %

Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

Stand: 30.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 170 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,79 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.