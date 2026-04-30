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    Douglas Group steigert Umsatz im Q2 & aktualisiert EBITDA-Prognose

    Zwischen leichtem Umsatzplus und sinkender Profitabilität: Die Douglas Group justiert ihre Jahresziele und setzt weiter auf Omnichannel und nachhaltiges Wachstum.

    Douglas Group steigert Umsatz im Q2 & aktualisiert EBITDA-Prognose
    Foto: 415619826
    • Der Umsatz der Douglas Group im zweiten Quartal 2025/26 stieg um 1,1% auf 949,7 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 5,1% auf 116,1 Millionen Euro sank
    • Das bereinigte EBITDA-Marge verringerte sich von 13,0% im Vorjahr auf 12,2% im aktuellen Quartal
    • Der Nettoverlust im zweiten Quartal lag im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, hauptsächlich durch Wertminderungen bei NOCIBÉ und Parfumdreams/Niche Beauty
    • Für das Gesamtjahr 2025/26 aktualisierte die Douglas Group ihre Guidance: Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65-4,80 Milliarden Euro, bereinigtes EBITDA rund 16,0%, Verschuldungsgrad am oberen Ende der Spanne von 2,5x bis 3,0x
    • Die Strategie der Douglas Group fokussiert auf Omnichannel, Differenzierung durch Services und Produkte sowie nachhaltiges, profitables Wachstum, trotz veränderter Marktbedingungen
    • Die vollständigen Finanzzahlen für das zweite Quartal werden am 12. Mai 2026 veröffentlicht

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q2/6M 2025/2026 Ergebnisse, bei Douglas ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,30 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,020EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.876,92PKT (+1,61 %).


    Douglas

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