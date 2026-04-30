eine globale Bühne für medizinische Durchbrüche und Zukunftstrends

Als führende internationale Plattform für die Medizin- und Gesundheitsbranche präsentierte die CMEF 2026 die neuesten Fortschritte in der weltweiten Medizintechnik und den damit verbundenen Industrieketten, wobei Tausende von bahnbrechenden medizinischen Innovationen vorgestellt wurden. Sie fördert effektiv die effiziente Konnektivität und Zusammenarbeit in der vor- und nachgelagerten Industriekette und beschleunigt gleichzeitig die Integration innovativer Technologien mit realen Anwendungen, was die Umwandlung bahnbrechender Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in kommerzielle Lösungen erleichtert und die Rolle der Messe bei der Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung in der Gesundheitsbranche verstärkt.

SHANGHAI, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Die 93. China International Medical Equipment Fair (CMEF) wurde zusammen mit den begleitenden Branchenveranstaltungen am 12. April im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) nach vier Tagen mit Ausstellungen und Austausch erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Innovation Fusion, Boundless Evolution" versammelte die CMEF 2026 über 300.000 Teilnehmer aus mehr als 150 Ländern und Regionen. Unternehmen aus über 20 Ländern und Regionen, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan, Südkorea, Russland und Malaysia, stellten vor Ort neue Produkte vor.

Der CMEF MEDCONGRESS der CMEF 2026 bot über 100 Premium-Foren in vier Säulen: Technologie und Innovation, Klinik und Anwendung, Politik und Regulierung sowie Industrie und Handel. Die Sitzungen konzentrierten sich auf wichtige Themen wie KI im Gesundheitswesen, Gehirn-Computer-Schnittstellen, die silberne Wirtschaft und regulatorische Angelegenheiten. Tausende von Branchenführern, Krankenhausdirektoren, Akademikern und Führungskräften versammelten sich, um die Integration von Industrie, Wissenschaft und Forschung voranzutreiben und Innovationen im Medizin- und Gesundheitssektor zu fördern.

Auf der Messe fanden 19 WeTalk Stage-Sitzungen statt, die sich auf wichtige Überseemärkte wie Russland, Brasilien und ASEAN konzentrierten und Themen wie globale Produkteinführungen, Ländertage, Auslegungen von Rechtsvorschriften und Export-Bootcamps behandelten. Fast 10 WeTour-Führungen begrüßten Besucher aus Konsulaten, Krankenhäusern und Händlern aus Schweden, Finnland, Italien und anderen Ländern.

Gleichzeitig wurden das 3. GHWP-Symposium für innovative Medizinprodukte und das ASEAN-Sonderforum erfolgreich abgehalten, die sich mit dem globalen Marktzugang und den Möglichkeiten Südostasiens befassten, um Medizinprodukteunternehmen bei ihrer Expansion ins Ausland und ihrer industriellen Modernisierung zu unterstützen.

Die diesjährige Ausstellung zeigte ein breites Spektrum an neuen Produkten, Technologien und Anwendungsszenarien für die gesamte Kette der Medizin- und Gesundheitsindustrie. Die „Future Tech Arena" brachte führende globale und nationale Innovatoren zusammen, um mehrere neuartige Produkte und bahnbrechende Technologien vorzustellen, darunter ultrahochauflösende Großraum-CT-Scanner, chirurgische Roboter und die weltweit erste invasive Gehirn-Computer-Schnittstelle. Zusammengenommen unterstreichen diese Fortschritte die starke Dynamik der technologischen Integration und hochwertigen Entwicklung, die den Gesundheitssektor vorantreibt.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Veranstaltung wird die CMEF ihrer Rolle als wichtige Plattform zur Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit in der globalen Medizin- und Gesundheitsbranche weiterhin gerecht. Bleiben Sie auf dem Laufenden über kommende Veranstaltungen:

tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 : 28. bis 30. Juli im Kongresszentrum von Kuala Lumpur, Malaysia;

: 28. bis 30. Juli im Kongresszentrum von Kuala Lumpur, Malaysia; Hong Kong International Biotechnology Conference and Exhibition (BIOHK) 2026 : 9.-12. September, Hongkong Convention and Exhibition Centre, gemeinsam mit der Hong Kong Biotechnology Organization organisiert;

: 9.-12. September, Hongkong Convention and Exhibition Centre, gemeinsam mit der Hong Kong Biotechnology Organization organisiert; Die 94. CMEF und die begleitende Ausstellungsreihe: 21. bis 24. Oktober, Capital International Exhibition & Convention Center (Peking)

Link zur Vorregistrierung: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=5ddeaa7e26e9472bb78671da18937b6c&channelUuid=2499c9c3f61548e0a61fca4118a8ec3a

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969760/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-cmef-2026-geht-in-shanghai-zu-ende-eine-globale-buhne-fur-medizinische-durchbruche-und-zukunftstrends-302759213.html