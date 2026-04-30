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    Piramal Pharma veröffentlicht Quartals- und Jahresergebnisse 2026

    Trotz stabiler Umsätze im Schlussquartal steht das Geschäftsjahr GJ26 im Zeichen rückläufiger Margen, hoher Abschreibungen – aber auch gezielter Investitionen und Wachstumstreiber.

    Piramal Pharma veröffentlicht Quartals- und Jahresergebnisse 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Umsatzentwicklung: Q4-Umsatz unverändert bei ₹2.752 Crore; Gesamtjahr GJ26 Umsatz ₹8.869 Crore (−3 %). Segment: CDMO rückläufig (GJ26 −10 %), CHG +3 %, PCH +17 %.
    • Ergebnis und Margen: EBITDA Q4 ₹507 Crore (−16 %), EBITDA GJ26 ₹1.135 Crore (−28 %); EBITDA‑Marge Q4 18 % (vs. 22 %), GJ26 13 % (vs. 17 %).
    • Außerordentlicher Wertminderungsaufwand: Abschreibung immaterieller Entwicklungsvermögen von ₹176 Crore im Quartal (volle Abschreibung), führte zu Nettogewinn nach außerordentlichem Posten Q4: −₹9 Crore und GJ26: −₹326 Crore.
    • Investitionen und Capex: Im GJ26 wurden US$94 Mio. investiert; für CDMO wurden rund US$90 Mio. für Kapazitätserweiterungen (Lexington, Riverview) vorgesehen und laufen planmäßig.
    • Finanzlage: Nettoverschuldung stabil bei ₹4.140 Crore (vs. ₹4.199 Crore im Vorjahr); Gesamtes Eigenkapital ₹8.162 Crore.
    • Operative/strategische Entwicklungen: Kenalog‑Übernahme abgeschlossen (Vorauszahlung US$35 Mio., bis zu US$65 Mio. bedingt); CDMO: starke Ausschreibungs‑/Auftragserholung im 2. Halbjahr dank US‑Biopharma‑Finanzierung; PCH‑Power‑Brands +24 % und E‑Commerce +48 %; Qualitätsbilanz: 38 behördliche Inspektionen inkl. 3 USFDA, „Zero OAI“ beibehalten.






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