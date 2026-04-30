Nachdem es plötzlich keine Hoffnungs-Artikel von Axios und Co zum Iran-Konflikt gibt, geschieht jetzt mit dem Yen (und vermutlich auch dem Ölpreis) die nächste Manipulation der Märkte! Japan hat heute zugunsten des immer schwächeren Yen interveniert (auch um die Anleiherenditen zu drücken) - und Insider gehen davon aus, dass die US-Regierung in einer koordinierten Aktion den Ölpreis (durch Futures-Verkäufe) nach unten gedrückt hat. Denn beide Entwicklungen - Fall von Dollar-Yen und fallender Ölpreis - fanden zwischen 12 und 13Uhr (deutscher Zeit) statt. Das war bestimmt der reinste Zufall - zumal sich die Anzeichen dafür, dass es wieder zu einer militärischen Konfrontation kommen wird, weiter zunehmen..

Hinweise aus Video:

1. So traden Sie Trump!

https://www.renditemanufaktur.net/LM/Trump-Drehbuch/willkommen-fmy

2. China: Seltene Erden – Exporte brechen ein

Das Video "Trump, Iran, Ölpreis, Yen: Die neue Art der Manipulation!" sehen Sie hier..