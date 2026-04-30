🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump, Iran, Ölpreis, Yen: Die neue Art der Manipulation!

    Japan hat heute zugunsten des immer schwächeren Yen interveniert (auch um die Anleiherenditen zu drücken) - und Insider gehen davon aus, dass die US-Regierung in einer koordinierten Aktion den Ölpreis (durch Futures-Verk

    Nachdem es plötzlich keine Hoffnungs-Artikel von Axios und Co zum Iran-Konflikt gibt, geschieht jetzt mit dem Yen (und vermutlich auch dem Ölpreis) die nächste Manipulation der Märkte! Japan hat heute zugunsten des immer schwächeren Yen interveniert (auch um die Anleiherenditen zu drücken) - und Insider gehen davon aus, dass die US-Regierung in einer koordinierten Aktion den Ölpreis (durch Futures-Verkäufe) nach unten gedrückt hat. Denn beide Entwicklungen - Fall von Dollar-Yen und fallender Ölpreis - fanden zwischen 12 und 13Uhr (deutscher Zeit) statt. Das war bestimmt der reinste Zufall - zumal sich die Anzeichen dafür, dass es wieder zu einer militärischen Konfrontation kommen wird, weiter zunehmen..

    Hinweise aus Video:

    1. So traden Sie Trump!
    https://www.renditemanufaktur.net/LM/Trump-Drehbuch/willkommen-fmy

    2. China: Seltene Erden – Exporte brechen ein

     

    Das Video "Trump, Iran, Ölpreis, Yen: Die neue Art der Manipulation!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump, Iran, Ölpreis, Yen: Die neue Art der Manipulation! Nachdem es plötzlich keine Hoffnungs-Artikel von Axios und Co zum Iran-Konflikt gibt, geschieht jetzt mit dem Yen (und vermutlich auch dem Ölpreis) die nächste Manipulation der Märkte!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     