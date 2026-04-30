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    Besonders beachtet!

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    KLA Corporation Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 30.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die KLA Corporation Aktie bisher um +7,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KLA Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - KLA Corporation Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 30.04.2026
    Foto: 417264605

    KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiter- und Displayfertigung. Hauptprodukte sind Metrologie-, Inspektions- und Yield-Management-Lösungen. Starke Marktstellung im High-End-Segment, hohe Wechselkosten. Wichtige Konkurrenten: Applied Materials, ASML (Metrologie), Hitachi High-Tech. USP: technologische Tiefe, breite installierte Basis, enge Kundenintegration.

    KLA Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von KLA Corporation. Sie steigt um +7,35 % auf 1.518,80. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KLA Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.518,80, mit einem Plus von +7,35 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der KLA Corporation Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +10,92 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KLA Corporation Aktie damit um -9,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von KLA Corporation +33,98 % gewonnen.

    Während KLA Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,86 %. Damit gehört KLA Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    KLA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,67 %
    1 Monat +15,23 %
    3 Monate +10,92 %
    1 Jahr +139,14 %
    Stand: 30.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur KLA Corporation Aktie

    Es gibt 131 Mio. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 196,35 Mrd.EUR € wert.

    Alphabet: Verzaubert Anleger, Amazon: Guter Start ins Jahr und VW: Enttäuschung


    Der heißeste Tag der Berichtssaison ist rum. Mit Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta haben gleich 4 Schwergewichte berichtet. Der Star des Abends war allerdings keiner dieses Quartets. Qualcomm zog allen davon.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Teradyne und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,02 %. Teradyne notiert im Plus, mit +14,59 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,63 %.

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    Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KLA Corporation

    -3,52 %
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    +2.302,63 %
    +8.645,91 %
    ISIN:US4824801009WKN:865884
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