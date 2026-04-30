Börsen Update
Börsen Update USA - 30.04. - Dow Jones stark +1,52 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.603,07 PKT und steigt um +1,52 %.
Top-Werte: Caterpillar +10,10 %, Amgen +2,69 %, Walmart +2,49 %, Boeing +2,17 %, Amazon +2,05 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,71 %, Microsoft -3,04 %, Salesforce -2,64 %, Visa (A) -1,37 %, Merck & Co -1,06 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.420,45 PKT und steigt um +0,86 %.
Top-Werte: KLA Corporation +7,35 %, Arm Holdings +6,75 %, Marvell Technology +6,47 %, Advanced Micro Devices +5,99 %, Applied Materials +5,23 %
Flop-Werte: Cognizant Technology Solutions (A) -4,56 %, Atlassian Registered (A) -4,26 %, NVIDIA -3,71 %, Booking Holdings -3,37 %, Microsoft -3,04 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:24) bei 7.195,44 PKT und steigt um +0,83 %.
Top-Werte: Teradyne +14,68 %, Quanta Services +13,56 %, Caterpillar +10,10 %, Eli Lilly +9,36 %, CIENA +9,23 %
Flop-Werte: Willis Towers Watson -12,88 %, Carvana Registered (A) -8,45 %, International Paper -8,36 %, Tyler Technologies -7,61 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -7,36 %
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