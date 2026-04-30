🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 Rekordhoch dank Alphabet und Qualcomm
    • Dow Anstieg getrieben von Caterpillar Rekordgewinnen
    • Gemischte Quartalsdaten mit Tech-Gewinnen und Verlusten
    Aktien New York - Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm . Zuletzt legte der Index um 0,7 Prozent auf 27.375 Punkte zu. Ein schwächeres Wachstum der US-Wirtschaft im ersten Quartal als erwartet bremste die Kurse nicht.

    Mit dem seit Tagen schwächelnden Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit 1,5 Prozent auf 49.600 Zähler noch weiter nach oben. Hier gab der starke Kursanstieg des Schwergewichts Caterpillar Rückenwind. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 7.190 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.903,76€
    Basispreis
    5,95
    Ask
    × 12,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.327,68€
    Basispreis
    7,54
    Ask
    × 10,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Baumaschinenhersteller übertraf dank einer hohen Nachfrage wegen des steigenden Energiebedarfs von Rechenzentren die Gewinnerwartungen. Das ließ die Aktien an der Spitze des Dow um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch schnellen.

    Für die A-Aktien von Alphabet ging es um fast zehn Prozent auf ein Rekordhoch. Der Google -Mutterkonzern wuchs zu Jahresbeginn dank des anhaltenden KI-Booms und hoher Werbeeinnahmen deutlich stärker als erwartet.

    Der Onlinehandels- und Tech-Riese Amazon verzeichnete dank KI ein überraschend starkes Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS. In den ersten Handelsminuten erklommen die Papiere ebenfalls ein Rekordhoch, dann nahmen Anleger Kursgewinne mit. Die Aktien sanken um gut ein Prozent.

    Die Titel des Chipherstellers Qualcomm sprangen dank guter Geschäfte mit Daten- und Rechenzentren um 15 Prozent nach oben und erreichten den höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

    Dagegen mussten die Anleger von Meta einen Kursrutsch von fast neun Prozent verkraften. Der Facebook-Konzern schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch, was am Markt nicht gut ankam. Hohe Investitionen und die nur erwartungsgemäßen Ziele für das laufende Quartal hätten die zuletzt positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, kommentierte UBS-Analyst Stephen Ju.

    Für die Anteile von Microsoft ging es trotz eines weiter kräftigen Wachstums um mehr als fünf Prozent nach unten. Analyst Raimo Lenschow von der Barclays Bank attestierte der Cloud-Sparte Azure nur eine moderate Wachstumsbeschleunigung im vergangenen Quartal.

    Auch außerhalb der Technologiebranche sorgte die Berichtssaison für Licht und Schatten. Der Pharmakonzern Merck & Co steigerte dank neuer Medikamente den Quartalsumsatz und übertraf die Erwartungen. Die Aktien gaben dennoch etwas nach. Beim Konkurrent Eli Lilly sorgten ein besser als erwartet ausgefallener Jahresauftakt und der angehobene Umsatzausblick für eine Kurs-Rally von fast elf Prozent.

    Dagegen verloren Ford -Aktien 2,6 Prozent. Der Autobauer konnte weder mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn noch mit frühen Gesprächen mit der US-Regierung über Militäraufträge punkten.

    Die Anteilscheine des Autovermieters Hertz sprangen um 15 Prozent nach oben. Das Unternehmen kooperiert zukünftig über seine Tochter Oro Mobility mit dem Fahrdienstvermittler Uber ./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 222,6 auf Tradegate (30. April 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -6,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +46,89 %/+94,41 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Nasdaq auf Rekordhoch - Caterpillar treibt Dow an Die großen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm . Zuletzt legte der Index um 0,7 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     