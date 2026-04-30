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    Kompromiss im Streit über Finanzierung von US-Ministerium

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigung über Haushaltsgesetz für Heimatschutz
    • Keine Einigung bei Finanzierung von ICE und CBP
    • Personalausfälle bei TSA verursachten Wartezeiten
    Kompromiss im Streit über Finanzierung von US-Ministerium
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der monatelange Streit über den Haushalt des in die Kritik geratenen US-Heimatschutzministeriums ist beigelegt - zumindest zum Großteil: Demokraten und Republikaner im Repräsentantenhaus einigten sich auf ein Gesetz, das die Grundlage für das Budget des Ressorts bildet. Keine Einigung gibt es allerdings weiterhin bei der Finanzierung der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzbehörde CBP - der zentrale Punkt in dem Streit.

    Neben der Einwanderungs- und der Grenzschutzbehörde gehören aber unter anderem auch die Küstenwache und der Katastrophenschutz Fema zum Heimatschutzministerium. US-Präsident Donald Trump muss das Gesetz noch unterschreiben, damit es in Kraft treten kann.

    Nach Medienberichten handelt es sich um den längsten Shutdown eines einzelnen Ministeriums. Seit Mitte Februar hatte dem Ministerium die Grundlage zur Finanzierung der Regierungsgeschäfte gefehlt. Der Senat hatte dann im März den Haushalt gebilligt, allerdings sträubten sich die Abgeordneten des Repräsentantenhauses gegen die Gesetzesvorlage.

    Spürbar war der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte im Heimatschutzministerium vor allem durch fehlende Mittel für die Flughafensicherheit TSA. Gehälter der Beschäftigten waren zeitweise blockiert worden, weshalb sich viele von ihnen krankmeldeten oder kündigten. Gerade in den Ferien ergaben sich zum Teil stundenlange Wartezeiten an den Flughäfen./ngu/DP/he






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