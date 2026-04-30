Marvell Technology Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 30.04.2026

Die Marvell Technology Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,65 % auf 139,23€. Damit gewinnt die Aktie +7,44 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 139,23€, mit einem Plus von +5,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Marvell Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +0,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +84,14 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,16 % 1 Monat +64,44 % 3 Monate +99,88 % 1 Jahr +164,49 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 30.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,83 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.