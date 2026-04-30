XGRIDS PortalCam gewinnt als erstes Produkt vier NAB Product of the Year Awards in einem Jahr

Die von der National Association of Broadcasters (NAB) veranstaltete NAB Show gilt weithin als eine der weltweit führenden Veranstaltungen für Rundfunk-, Film- und Medientechnologie und bringt Innovatoren aus aller Welt sowie Produktionsfachleute zusammen.

LAS VEGAS, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Das auf räumliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen XGRIDS gab bekannt, dass seine räumliche Kamera PortalCam bei den 2026 NAB Show Product of the Year Awards , die am 22. April im Las Vegas Convention Center bekannt gegeben wurden, in vier Kategorien zum Gewinner ernannt wurde. PortalCam erhielt Auszeichnungen in den Kategorien Kameras , Grafik/VFX/Bildmischer, Intelligente Technologie und Remote-/Live-Produktion und ist damit das einzige Produkt in der achtjährigen Geschichte des Programms , das in einem einzigen Jahr in vier Kategorien gewonnen hat.

Die Anerkennung in vier Produktionskategorien – Aufnahme, Postproduktion, KI-gesteuerte Workflows und Live-Produktion – spiegelt die wachsende Bedeutung von Technologien für räumliche Intelligenz in der gesamten Content-Pipeline wider.

PortalCam kombiniert LiDAR mit einem Multikamera-Array, um reale Umgebungen bei einer einzigen Begehung als fotorealistische, messbare 3D-Gaussian-Splatting-Modelle (3DGS) zu erfassen. Die erfassten Daten werden in der XGRIDS-Software LCC Studio verarbeitet, um navigierbare 3D-Umgebungen für die Bearbeitung, Visualisierung und Bereitstellung in der Unreal Engine und Unity zu erzeugen.

Durch die Umwandlung realer Orte in wiederverwendbare digitale Assets unterstützt PortalCam Workflows in der Vorproduktion, Produktion und Postproduktion. Die Drehortsuche kann einmal durchgeführt und von verteilten Teams wiederverwendet werden, während virtuelle Produktionsworkflows unabhängig von physischen Standorten funktionieren. VFX-Teams können direkt mit vollständigen räumlichen Datensätzen arbeiten, anstatt mit begrenztem 2D-Material.

PortalCam und die LCC-Pipeline sind bereits in der Rundfunk- und Filmproduktion im Einsatz. In Südkorea hat SBS das System in sein AIXR Studio integriert, um XR-basierte Live-Broadcast-Workflows zu unterstützen. Für den in Cannes preisgekrönten Film Resurrection wurde die Technologie für die Drehortsuche und die virtuelle Planung von Kulissen eingesetzt, sodass das Team Entscheidungen in digitalen Nachbildungen realer Umgebungen treffen konnte. Bei der Apple TV+-Serie Shrinking wurde PortalCam eingesetzt, um die Drehumgebung vorab zu erfassen und auf LED-Volumes zu projizieren, sodass Schauspieler vor fotorealistischen digitalen Kulissen spielen konnten und die nachgelagerte Compositing-Arbeit reduziert wurde.

„Der Gewinn von vier Auszeichnungen in vier Kategorien spiegelt einen größeren Wandel wider", sagte Sunny Liao, Direktor für globalen Vertrieb und Marketing bei XGRIDS. „Die räumliche Erfassung entwickelt sich von einem Spezialwerkzeug zu einer zentralen Infrastruktur für die Erstellung und Nutzung digitaler Inhalte in allen Branchen."

Informationen zu XGRIDS

XGRIDS baut eine Plattform für räumliche Intelligenz auf, die eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schlägt und physische Umgebungen in strukturierte räumliche Daten umwandelt, die in der Produktion, in der Simulation sowie in KI-gesteuerten Anwendungen genutzt werden können.

KONTAKT:

XGRIDS, xiangxiang.li@xgrids.com

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