Im Flughafengeschäft gibt es eine Hierarchie der Sichtbarkeit. Oben stehen die Airlines mit ihren Marken, darunter die Flughafenbetreiber mit ihren Bauten. Ganz unten, weitgehend unsichtbar für den reisenden Passagier, sitzen jene Unternehmen, ohne die nichts davon funktioniert: die Systemintegratoren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In der Luftfahrt ist das vor allem einer: SITA. Dass dieser Name im Zusammenhang mit dem neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen fällt, ist wenig überraschend.

Dass die Rolle des Unternehmens dort jedoch weit über das hinausgeht, was man gemeinhin unter IT-Dienstleistung versteht, verdient eine genauere Betrachtung.

Ein Unternehmen, das die Branche mitbesitzt

SITA ist keine gewöhnliche Technologiefirma. Das Unternehmen wurde 1949 von elf Fluggesellschaften gegründet und ist heute eine genossenschaftsähnliche Struktur, deren Eigentümer zugleich ihre wichtigsten Kunden sind. SITA ist in mehr als 200 Ländern tätig, bedient rund 2.500 Kunden an über 1.000 Flughäfen und verwaltet nach eigenen Angaben 45 bis 50 Prozent des gesamten branchenweiten Datenaustausches. Kein anderes Unternehmen hat eine vergleichbare horizontale Durchdringung der Branche.

Was SITA in Frankfurt tatsächlich tut

Terminal 3 ist ein Referenzprojekt für das, was SITA inzwischen als Kernkompetenz versteht: nicht einzelne Systeme zu liefern, sondern eine vollständige, gemeinsam nutzbare digitale Reiseinfrastruktur zu integrieren. SITA hat gemeinsam mit CCM – einem auf Flughafensysteme spezialisierten Unternehmen, das Fraport 2023 akquirierte – die gemeinsame Abfertigungsinfrastruktur des Terminals entworfen und implementiert. Check-in, Gepäckaufgabe, Boarding, Sitzbereich-Management: alles läuft über Systeme ohne Airline-spezifische Silos.

Das hat erhebliche wirtschaftliche Implikationen. In einem klassischen Terminal investiert jede Fluggesellschaft in ihre eigene Infrastruktur. In einem SITA-integrierten Terminal trägt der Flughafen die Infrastruktur, die Airlines zahlen für die Nutzung. Das Modell ähnelt dem Cloud-Computing-Prinzip: Kapital wird in Betriebskosten umgewandelt, Fixkosten werden variabilisiert.

Wachstum durch Übernahmen

SITA verfolgt eine aggressivere Expansionsstrategie als zuletzt. Die Akquisition von Materna IPS erweiterte das Portfolio um Technologien für die Selbstbedienung. Mit ASISTIM stärkte SITA seine Position im Bereich Flughafenoperationen. CCM komplettiert die Abdeckung entlang der gesamten Passagierkette. Das Muster ist erkennbar: SITA kauft sich systematisch in jene Teilbereiche ein, die zusammen eine vollständige End-to-end-Plattform für Flughafenbetreiber ergeben. Unter der Marke SmartSea dringt das Unternehmen zudem in den Kreuzfahrtmarkt vor.

Das Skalierungsproblem der europäischen Luftfahrt

Die Nachfrage nach Flugreisen wächst, die Möglichkeiten zur physischen Expansion sind begrenzt. In diesem Kontext gewinnt die These an Überzeugungskraft, die hinter Frankfurt Terminal 3 steht: Die nächste Kapazitätsreserve liegt nicht im Beton, sondern in der Betriebsoptimierung. Wer einen Terminal so steuern kann, dass Passagiere schneller und mit weniger Reibung durch ihn fließen, kann effektiv mehr Kapazität aktivieren, ohne einen weiteren Quadratmeter zu bauen.

Dafür braucht es Daten – und jemanden, der sie sinnvoll verarbeitet. Hier liegt SITAs eigentlicher Wettbewerbsvorteil: Das Unternehmen sitzt an mehr Datenpunkten entlang der Reisekette als jeder seiner Mitbewerber. Wer 45 bis 50 Prozent des branchenweiten Datenflusses kontrolliert, versteht Passagierverhalten und Engpassmuster auf eine Weise, die ein einzelner Flughafenbetreiber strukturell nie erreichen kann.

Flughäfen, die ihre Abfertigungsinfrastruktur vollständig in die Hände eines einzigen Anbieters geben, gewinnen Effizienz – geben aber auch Kontrolle ab. SITAs Eigentümerstruktur, in der Airlines und Flughäfen zugleich Kunden und Anteilseigner sind, mildert dieses Risiko theoretisch. Ob das Modell auch langfristig standhält, wenn SITA seine Position weiter ausbaut und neue Märkte erschließt, bleibt eine offene Frage. Vorerst aber gilt: Wer Frankfurt versteht, versteht, wohin sich die Infrastruktur der europäischen Luftfahrt bewegt. Und wer SITA versteht, versteht, wer dabei das Architektenbüro stellt.

200+ Länder und Gebiete, in denen SITA tätig ist 2.500 Kunden weltweit (Airlines, Flughäfen, Behörden) 1.000+ Flughäfen mit SITA-Technologie 19.600 Flugzeuge mit SITA-Systemen an Bord 45–50 % Anteil am branchenweiten Datenaustausch 70+ Regierungen, die SITA für Grenzkontrolle nutzen