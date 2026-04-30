Datavault AI kündigt für Freitag, den 15. Mai 2026, eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 an

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 vor Börsenbeginn am Freitag, den 15. Mai 2026, veröffentlichen wird.

Im Anschluss an die Veröffentlichung wird Datavault AI am selben Tag um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Live-Webcast abhalten.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

- Datum: Freitag, 15. Mai 2026, um 8:30 Uhr ET

- Einwahlnummer für Teilnehmer (USA): 1-877-709-8150

- Einwahlnummer für Teilnehmer (international): 1-201-689-8354 -- oder klicken Sie HIER für gebührenfreie Einwahlnummern für internationale Teilnehmer

- Zugang zum Webcast: Hier klicken

- Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI, und Brett Moyer, CFO, werden die Präsentation halten.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Laufe des Tages im Bereich „Investors/Presentations“ auf der Website von Datavault AI verfügbar sein: Hier klicken.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten bereitzustellen.