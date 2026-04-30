JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Beratergremiums, das Medikament Camizestrant für eine spezielle Anwendung nicht zuzulassen, sei eine leicht negative Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 161,3EUR auf Tradegate (30. April 2026, 21:20 Uhr) gehandelt.