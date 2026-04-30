Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Marvell Technology
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 1
Performance 1M: +64,44 %
Performance 1M: +64,44 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 2
Performance 1M: +72,35 %
Performance 1M: +72,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Auf wallstreetONLINE ist das Sentiment zu AMD überwiegend bullisch. Viele Beiträge erwarten nach den Q1-Zahlen am 05.05.2026 weitere Aufwärtsimpulse; Langfristziele wie 1000 USD werden genannt. Die Rally wird teils durch fundamentale Stärke und Branchendynamik gestützt; es gibt jedoch vorsichtige Stimmen zu kurzfristigen Korrekturen und Teilverkäufen vor Zahlen. 14-Tage-Entwicklung: deutlich gestiegen; ca. 3% unter dem 52-Wochen-Hoch.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 3
Performance 1M: +42,80 %
Performance 1M: +42,80 %
Xcel Energy
Tagesperformance: +5,20 %
Tagesperformance: +5,20 %
Platz 4
Performance 1M: -3,80 %
Performance 1M: -3,80 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 5
Performance 1M: +38,23 %
Performance 1M: +38,23 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 6
Performance 1M: +15,23 %
Performance 1M: +15,23 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 7
Performance 1M: +10,31 %
Performance 1M: +10,31 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 8
Performance 1M: +14,64 %
Performance 1M: +14,64 %
Amazon
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 9
Performance 1M: +35,83 %
Performance 1M: +35,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Der Tenor ist überwiegend bullisch. AWS-Wachstum und KI-Investitionen werden als Treiber gesehen; gleichzeitig warnen Beiträge vor hohen Capex und Cashflow-Rückgang. Reaktionen auf die Quartalszahlen waren gemischt; der Kurs lag zuletzt bei ca. 259–270 USD. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. +12%.
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 10
Performance 1M: -2,19 %
Performance 1M: -2,19 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 11
Performance 1M: +38,46 %
Performance 1M: +38,46 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 12
Performance 1M: +20,17 %
Performance 1M: +20,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) fehlen konkrete Kurs-, Bewertungs- oder technische Aussagen. Die Beiträge fokussieren sich auf Saylor-Interviews und Trading-Anekdoten, ohne MSTR-spezifische Kennzahlen. Eine 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben; das Sentiment bleibt damit unspezifisch.
NVIDIA
Tagesperformance: -4,08 %
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 13
Performance 1M: +22,71 %
Performance 1M: +22,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein sachlicher Ton zu Nvidia. Ein neues ATH wird genannt; Fundamentals (Deals, starke Bilanz/Kriegskasse) sprechen für weitere Stärke. Technische Rücksetzer und Gewinnmitnahmen werden diskutiert; Vergleiche zu Intel/AMD tauchen auf. Insgesamt positiv mit Fokus auf Fundamentales; Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Aufwärts- oder Seitwärtsbewegung.
Western Digital
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 14
Performance 1M: +52,16 %
Performance 1M: +52,16 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 15
Performance 1M: -9,97 %
Performance 1M: -9,97 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 16
Performance 1M: -28,78 %
Performance 1M: -28,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Charter Communications Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum ist Charter gemischt bewertet: Befürworter sehen Unterbewertung dank starker Cashflows und ca. 4 Mrd USD/Jahr Buybacks; Ziel oben 2x–3x in 5 Jahren, teils 10x. Skeptiker warnen vor Verschuldung, Rechtsstreitigkeiten und teuren Rückkäufen. Q1-Zahlen positiv, Q2-Presse belastet. Die Beiträge nennen keine eindeutige 14-Tage-Kursentwicklung.
Qualcomm
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 17
Performance 1M: +44,26 %
Performance 1M: +44,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Gewinnmitnahmen/Ausstieg vs. Erwartung einer Bodenbildung durch China‑Nachfrage und neuem Hyperscaler‑Kunden; AI‑Prozessoren als Treiber. Kursniveaus 126€–150€ (z. B. 144€, 150€) werden genannt. Die 14‑Tage‑Kursentwicklung war volatil und wird stärker von Ausblicken als von aktuellen Zahlen beeinflusst. wallstreetONLINE-Forum.
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 18
Performance 1M: +43,31 %
Performance 1M: +43,31 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 19
Performance 1M: +5,97 %
Performance 1M: +5,97 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 20
Performance 1M: -9,31 %
Performance 1M: -9,31 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 21
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 22
Performance 1M: +5,31 %
Performance 1M: +5,31 %
Exelon
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 23
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 24
Performance 1M: +24,72 %
Performance 1M: +24,72 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 25
Performance 1M: +6,69 %
Performance 1M: +6,69 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 26
Performance 1M: -1,07 %
Performance 1M: -1,07 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 27
Performance 1M: +0,76 %
Performance 1M: +0,76 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 28
Performance 1M: +7,81 %
Performance 1M: +7,81 %
Paychex
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 29
Performance 1M: +0,94 %
Performance 1M: +0,94 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 30
Performance 1M: +4,72 %
Performance 1M: +4,72 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 31
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
Intel
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 32
Performance 1M: +123,49 %
Performance 1M: +123,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Intel-Sentiment auf wallstreetONLINE ist gemischt bis bullish. Einige berichten, bei ca. 20 EUR verkauft, jetzt rund 25 EUR wieder investiert. Langfristig hofft man auf vierstellige Kurse durch KI-/ASIC-Geschäft und stärkere Nachfrage. Q1-Zahlen übertreffen Erwartungen (Umsatz ca. 13,6 Mrd, Bruttomarge ca. 41%), Ausblick Q2 13,8–14,8 Mrd, Marge ca. 39%. Kurzfristig Vorsicht; 14-Tage-Performance lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
