Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 30.04.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Quanta Services
Tagesperformance: +14,29 %
Platz 1
Performance 1M: +29,67 %
Teradyne
Tagesperformance: +12,57 %
Platz 2
Performance 1M: +4,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Teradyne
wallstreetONLINE-Forum: Bullisches Sentiment. Hohe KI-/High-End-Test-Nachfrage treibt Umsatz; Teradyne profitiert vom Duopol mit Advantest und der Robotics-Sparte (UR/MiR). Q1/2026-Rekordzahlen, KI-Anteil ca. 60–70% stärken Fundament. Kurzfristig Gewinnmitnahmen möglich; heute ca. 14–15% intraday. 14-Tage-Entwicklung aus Beiträgen nicht explizit genannt.
Willis Towers Watson
Tagesperformance: -11,67 %
Platz 3
Performance 1M: -13,94 %
CIENA
Tagesperformance: +9,85 %
Platz 4
Performance 1M: +16,76 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +9,53 %
Platz 5
Performance 1M: -3,72 %
Caterpillar
Tagesperformance: +9,51 %
Platz 6
Performance 1M: +26,83 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +9,45 %
Platz 7
Performance 1M: +27,78 %
International Paper
Tagesperformance: -9,06 %
Platz 8
Performance 1M: -17,86 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +8,89 %
Platz 9
Performance 1M: +26,01 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -8,26 %
Platz 10
Performance 1M: +41,05 %
Corning
Tagesperformance: +7,93 %
Platz 11
Performance 1M: +9,62 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +7,87 %
Platz 12
Performance 1M: +24,86 %
Hubbell
Tagesperformance: -7,86 %
Platz 13
Performance 1M: +13,73 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -7,80 %
Platz 14
Performance 1M: +7,86 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +7,64 %
Platz 15
Performance 1M: +20,21 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +7,54 %
Platz 16
Performance 1M: +0,37 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: -7,11 %
Platz 17
Performance 1M: -6,63 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 18
Performance 1M: +25,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA
WallstreetONLINE-Sentiment zu Comfort Systems USA (FIX) ist überwiegend bullisch. Fundamentale Impulse: starke Q1-Zahlen, wachsende Rechenzentrum-Nachfrage, Kapazitätserweiterungen; GLJ setzt Kaufziel auf 2.001 USD (ca. 21% Aufwärts-Potenzial). Technisch: höheres Volumen, MACD-positiv; RSI/Sto leicht hoch, mögliches Kurskorrektur-Risiko. Letzte 14 Tage kursbezogen überwiegend positiv; konkrete Prozentangabe fehlt. Forum wallstreetONLINE.
Builders Firstsource
Tagesperformance: -6,42 %
Platz 19
Performance 1M: +1,43 %
Altria Group
Tagesperformance: +6,34 %
Platz 20
Performance 1M: +9,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Altria Group
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend positives Sentiment zu Altria Group. 14-Tage-Kursentwicklung eher steigend; Belege: „ein schöner Anstieg heute“ und gute Zahlen. Fundamentale Kennzahlen: Q1-Gewinn 2,18 Mrd USD (EPS 1,30 USD), Umsatz 5,42 Mrd USD (+3,2%); bereinigt 2,21 Mrd / 1,32 USD. Jahresziel 5,56–5,72 USD. Als defensiv eingestuft, Platz 14 bei Insider Monkey.
Textron
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 21
Performance 1M: +10,26 %
First Solar
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 22
Performance 1M: -1,35 %
Emcor Group
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 23
Performance 1M: +13,65 %
Cardinal Health
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 24
Performance 1M: -11,69 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 25
Performance 1M: +72,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Auf wallstreetONLINE ist das Sentiment zu AMD überwiegend bullisch. Viele Beiträge erwarten nach den Q1-Zahlen am 05.05.2026 weitere Aufwärtsimpulse; Langfristziele wie 1000 USD werden genannt. Die Rally wird teils durch fundamentale Stärke und Branchendynamik gestützt; es gibt jedoch vorsichtige Stimmen zu kurzfristigen Korrekturen und Teilverkäufen vor Zahlen. 14-Tage-Entwicklung: deutlich gestiegen; ca. 3% unter dem 52-Wochen-Hoch.
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 26
Performance 1M: +2,34 %
Align Technology
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 27
Performance 1M: +6,52 %
FirstEnergy
Tagesperformance: -5,27 %
Platz 28
Performance 1M: -7,62 %
Baxter International
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 29
Performance 1M: +5,76 %
Mastercard Registered (A)
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 30
Performance 1M: +8,55 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 31
Performance 1M: +42,80 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -5,12 %
Platz 32
Performance 1M: +16,46 %
Parker-Hannifin
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 33
Performance 1M: +4,96 %
Fortive
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 34
Performance 1M: +12,81 %
American Water Works
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 35
Performance 1M: -9,61 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 36
Performance 1M: +2,53 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 37
Performance 1M: -3,89 %
PPL
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 38
Performance 1M: -2,89 %
Incyte
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 39
Performance 1M: +5,54 %
A.O.Smith
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 40
Performance 1M: -8,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte