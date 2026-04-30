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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 30.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -4,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 30.04.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -4,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,44 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,07 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +3,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +11,36 %.

    Während NVIDIA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,08 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,83 %
    1 Monat +22,71 %
    3 Monate +12,07 %
    1 Jahr +89,74 %
    Stand: 30.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,15 Bil.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.04.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 30.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.04.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 30.04. - Dow Jones stark +1,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,05 %. Intel notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,31 %. Broadcom legt um +1,70 % zu

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -4,50 %
    +3,83 %
    +22,71 %
    +12,07 %
    +89,74 %
    +616,45 %
    +1.325,46 %
    +22.839,89 %
    +1.215.685,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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