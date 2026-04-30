Aktie gibt nachbörslich Gas
Apple übertrifft Erwartungen – und der eigentliche Star ist nicht das iPhone
Apple übertrifft die Erwartungen trotz Lieferengpässen beim iPhone. Doch die Schlagzeile des Quartals macht ausgerechnet ein günstiger MacBook und ein CEO, der noch gar nicht im Amt ist.
- Apple meldet Rekordquartal trotz iPhone Lieferengpässe
- MacBook Neo Kassenschlager zum Einstiegspreis 500 USD
- Starke Dienste China und hohe KI Forschungsausgaben
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iPhone-Bauer Apple hat am Donnerstagabend ein weiteres Rekordquartal vermeldet. Knapp 111 Milliarden US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge von fast 50 Prozent und ein Gewinn je Aktie von 2,01 US-Dollar.
Die Apple-Aktie kletterte rutschte nach Veröffentlichung der Zahlen leicht ins Minus, zog jedoch nach dem Start der Telefonkonferenz wieder kräftig an und notierte am späten Abend gut 4 Prozent im Plus. Sollten die Papiere die Gewinne am Freitag mit in den regulären Handel nehmen, würde sich die Apple-Aktie wieder ihrem All-Time-High aus dem Dezember nähern.
Ausgerechnet das Kernprodukt enttäuschte minimal: Das iPhone blieb mit knapp 57 Milliarden US-Dollar Umsatz leicht hinter den Prognosen zurück. Der Grund laut Konzernchef Tim Cook: Die Nachfrage sei "durch die Decke gegangen", doch die Lieferkette für die hochentwickelten Prozessorchips habe nicht mitgehalten. Dieselbe Fertigungstechnologie, auf der Apples iPhone-17-Familie basiert, wird auch für führende KI-Chips eingesetzt – die Kapazitäten sind entsprechend knapp.
Noch mehr Aufmerksamkeit zieht ein Projekt des designierten CEO John Ternus auf sich: das MacBook Neo zum Einstiegspreis von 500 US-Dollar ist ein echter Kassenschlager. Die Mac-Sparte legte im Quartal auf 8,4 Milliarden US-Dollar zu und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen.
Das Dienstleistungsgeschäft mit App Store, Abonnements und iCloud bleibt ein verlässlicher Wachstumsmotor: Fast 31 Milliarden US-Dollar Umsatz, erneut über Plan. Auch das China-Geschäft überraschte positiv mit über 20 Milliarden US-Dollar. Zudem stockte der Verwaltungsrat das Aktienrückkaufprogramm um weitere 100 Milliarden US-Dollar auf.
Im Fokus der Investoren steht indes die KI-Strategie. Apples Forschungsausgaben sprangen im Quartal um mehr als ein Drittel auf 11,4 Milliarden US-Dollar – ein deutliches Signal, auch wenn der Konzern im Vergleich zu Rivalen noch zurückhaltend agiert. Die geplante Integration von Googles Gemini-Technologie in den Sprachassistenten Siri werten Analysten als Zeichen, dass Apple bereit ist, externe KI-Kompetenz einzubinden. Konkrete Details zur KI-Roadmap werden auf der Entwicklerkonferenz im Juni erwartet.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 272,0USD auf Nasdaq (30. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.