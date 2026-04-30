Apple übertrifft Erwartungen – und der eigentliche Star ist nicht das iPhone

Die Apple-Aktie kletterte rutschte nach Veröffentlichung der Zahlen leicht ins Minus, zog jedoch nach dem Start der Telefonkonferenz wieder kräftig an und notierte am späten Abend gut 4 Prozent im Plus. Sollten die Papiere die Gewinne am Freitag mit in den regulären Handel nehmen, würde sich die Apple-Aktie wieder ihrem All-Time-High aus dem Dezember nähern.

iPhone-Bauer Apple hat am Donnerstagabend ein weiteres Rekordquartal vermeldet. Knapp 111 Milliarden US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge von fast 50 Prozent und ein Gewinn je Aktie von 2,01 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ausgerechnet das Kernprodukt enttäuschte minimal: Das iPhone blieb mit knapp 57 Milliarden US-Dollar Umsatz leicht hinter den Prognosen zurück. Der Grund laut Konzernchef Tim Cook: Die Nachfrage sei "durch die Decke gegangen", doch die Lieferkette für die hochentwickelten Prozessorchips habe nicht mitgehalten. Dieselbe Fertigungstechnologie, auf der Apples iPhone-17-Familie basiert, wird auch für führende KI-Chips eingesetzt – die Kapazitäten sind entsprechend knapp.

Noch mehr Aufmerksamkeit zieht ein Projekt des designierten CEO John Ternus auf sich: das MacBook Neo zum Einstiegspreis von 500 US-Dollar ist ein echter Kassenschlager. Die Mac-Sparte legte im Quartal auf 8,4 Milliarden US-Dollar zu und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen.

Das Dienstleistungsgeschäft mit App Store, Abonnements und iCloud bleibt ein verlässlicher Wachstumsmotor: Fast 31 Milliarden US-Dollar Umsatz, erneut über Plan. Auch das China-Geschäft überraschte positiv mit über 20 Milliarden US-Dollar. Zudem stockte der Verwaltungsrat das Aktienrückkaufprogramm um weitere 100 Milliarden US-Dollar auf.

Im Fokus der Investoren steht indes die KI-Strategie. Apples Forschungsausgaben sprangen im Quartal um mehr als ein Drittel auf 11,4 Milliarden US-Dollar – ein deutliches Signal, auch wenn der Konzern im Vergleich zu Rivalen noch zurückhaltend agiert. Die geplante Integration von Googles Gemini-Technologie in den Sprachassistenten Siri werten Analysten als Zeichen, dass Apple bereit ist, externe KI-Kompetenz einzubinden. Konkrete Details zur KI-Roadmap werden auf der Entwicklerkonferenz im Juni erwartet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 272,0USD auf Nasdaq (30. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.





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