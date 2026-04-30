Aktie leicht im Plus
Apple übertrifft Erwartungen – und der eigentliche Star ist nicht das iPhone
Apple übertrifft die Erwartungen trotz Lieferengpässen beim iPhone. Doch die Schlagzeile des Quartals macht ausgerechnet ein günstiger MacBook und ein CEO, der noch gar nicht im Amt ist.
Knapp 111 Milliarden US-Dollar Umsatz, eine Bruttomarge von fast 50 Prozent. Und trotzdem fällt die Apple-Aktie nachbörslich um rund ein Prozent.
Der Umsatz lag mit 111,18 Milliarden US-Dollar deutlich über den Analystenerwartungen, ebenso der Gewinn je Aktie mit 2,01 US-Dollar. Doch ausgerechnet das Kernprodukt enttäuschte minimal: Das iPhone blieb mit knapp 57 Milliarden US-Dollar Umsatz leicht hinter den Prognosen zurück. Der Grund laut Konzernchef Tim Cook: Die Nachfrage sei "durch die Decke gegangen", doch die Lieferkette für die hochentwickelten Prozessorchips habe nicht mitgehalten. Dieselbe Fertigungstechnologie, auf der Apples iPhone-17-Familie basiert, wird auch für führende KI-Chips eingesetzt – die Kapazitäten sind entsprechend knapp.
Noch mehr Aufmerksamkeit zieht ein anderes Projekt des designierten CEO John Ternus auf sich: der MacBook Neo zum Einstiegspreis von 500 US-Dollar. Die Mac-Sparte legte im Quartal auf 8,4 Milliarden US-Dollar zu und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen.
Das Dienstleistungsgeschäft mit App Store, Abonnements und iCloud bleibt ein verlässlicher Wachstumsmotor: Fast 31 Milliarden US-Dollar Umsatz, erneut über Plan. Auch das China-Geschäft überraschte positiv mit über 20 Milliarden US-Dollar. Zudem stockte der Verwaltungsrat das Aktienrückkaufprogramm um weitere 100 Milliarden US-Dollar auf.
Im Fokus der Investoren steht indes die KI-Strategie. Apples Forschungsausgaben sprangen im Quartal um mehr als ein Drittel auf 11,4 Milliarden US-Dollar – ein deutliches Signal, auch wenn der Konzern im Vergleich zu Rivalen noch zurückhaltend agiert. Die geplante Integration von Googles Gemini-Technologie in den Sprachassistenten Siri werten Analysten als Zeichen, dass Apple bereit ist, externe KI-Kompetenz einzubinden. Konkrete Details zur KI-Roadmap werden auf der Entwicklerkonferenz im Juni erwartet.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 272,0USD auf Nasdaq (30. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.