Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 200 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 166,0 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -10,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 190,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von +9,07 %/+20,52 % bedeutet.