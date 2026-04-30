ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 200 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 195 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank der Spezialchemie habe das Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Mit höheren Inputkosten könne Alzchem umgehen und sie weitgehend weiterreichen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 166,0 auf Lang & Schwarz (30. April 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -10,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 190,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von +9,07 %/+20,52 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 200 Euro
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Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
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Der Spezialchemiekonzern Alzchem hat einen neuen Großaktionär. So wurde heute bekanntgegeben, dass der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) beim SDAX-Konzern einsteigt und sich 9,2 Prozent der Anteilscheine sichert. Die an den vergangenen Handelstagen wieder stark gelaufene Alzchem-Aktie konnte von der Bekanntgabe der Transaktion bislang nicht profitieren.
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