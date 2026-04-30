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    Apple mit über 29 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

    Apple mit über 29 Milliarden Dollar Quartalsgewinn
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple -Chef Tim Cook kann den iPhone-Konzern auf der Zielgeraden seiner Amtszeit weiter als Geldmaschine präsentieren. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 29,58 Milliarden US-Dollar (25,2 Mrd Euro). Cook, der den Chefposten am 1. September an den bisherigen Hardware-Manager John Ternus übergibt, verwies auf eine "außergewöhnliche" Nachfrage bei der aktuellen iPhone-Modellreihe.

    Der iPhone-Umsatz stieg um fast 22 Prozent auf knapp 57 Milliarden Dollar. Apple verfehlte damit allerdings die noch höheren Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 57,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Aktie lag im nachbörslichen Handel leicht im Minus.

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    Mit dem Konzernumsatz übertraf Apple jedoch die Markterwartungen mit einem Plus von 17 Prozent auf 111,2 Milliarden Dollar. Ein großer Treiber war der Erlöszuwachs um 16 Prozent auf knapp 31 Milliarden Dollar im Dienstleistungsgeschäft etwa mit Abos für Musik, Streaming-Video und Speicherplatz./so/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 272,0 auf Nasdaq (30. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +2,93 %/+19,47 % bedeutet.




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