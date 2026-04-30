HYTN berichtet über den erfolgreichen Export von GMP-konform hergestellten Vape-Kartuschen

VANCOUVER, British Columbia, 30. April 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen, einschließlich Cannabinoide aus Cannabis, freut sich, den erfolgreichen Verkauf und Export von GMP-konform hergestellten Vape-Kartuschen mit Live Resin bekannt zu geben, die nun im regulierten Markt für medizinisches Cannabis in Australien käuflich erworben werden können.

Die Auslieferung umfasste 1.000 Vape-Kartuschen mit Live Resin zu je einem Gramm, die als Fertigprodukte nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) hergestellt wurden. Diese marktfertigen Kartuschen, die vollständig im Einklang mit den GMP-Qualitätssystemen des Unternehmens hergestellt, verpackt, etikettiert und freigegeben wurden, zeigen, dass HYTN in der Lage ist, fertige, nicht sterile Cannabisölprodukte in einem marktüblichen Format für den globalen Vertrieb in regulierte Märkte bereitzustellen.

Im Vorfeld dieser Leistung wurde eine von Health Canada angesetzte Konformitätsprüfung mit einem positiven Inspektionsbericht abgeschlossen (Inspection Exit Notice), mit dem die Arzneimittelherstellungslizenz (Drug Establishment Licence, DEL) des Unternehmens entsprechend erweitert wurde und nun auch Öle als pharmazeutischer Wirkstoff (API) bzw. als fertige Darreichungsform umfasst. Diese Ergänzungen stärken HYTNs GMP-konforme Plattform und ermöglichen die Produktion und den Export von Cannabisprodukten auf Ölbasis sowohl als API als auch in fertiger Form für die regulierten medizinischen Märkte Deutschland, Vereinigtes Königreich und Australien.

„Die erfolgreiche Markteinführung von GMP-konform hergestellten Vape-Kartuschen ist ein wichtiger operativer Meilenstein für HYTN“, so Jason Broome, Chief Operating Officer von HYTN. „Es handelt sich hier um eine vollwertige kommerzielle Charge, und nicht um Bulkware oder einen Probelauf im Rahmen der Produktentwicklung. Diese Kartuschen zu je einem Gramm Live Resin wurden GMP-konform als Fertigprodukte hergestellt und nun von HYTN für den Verkauf im australischen Markt ausgeliefert. In Verbindung mit unserer erweiterten DEL-Produktpalette führt dies zu einer enormen Verbreiterung des Angebots an Produktformaten und Dienstleistungen, die wir den regulierten internationalen Märkten anbieten können.“