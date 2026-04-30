Das internationale Geschäft erreicht 2025 einen Rekordanteil von 36 % am Jahresumsatz

QINGDAO, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139. SH), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Biowissenschaften und Medizin, hat seinen Jahresbericht 2025 offiziell veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtumsatz von 2,33 Milliarden Yuan (340,77 Millionen US-Dollar), wobei der Auslandsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17,9 % auf 840 Millionen Yuan (122,85 Millionen US-Dollar) stieg und damit 36 % des Gesamtumsatzes ausmachte – ein Rekordhoch. Trotz eines komplexen globalen Handelsumfelds verzeichnete Haier Biomedical in allen internationalen Geschäftsbereichen ein zweistelliges Wachstum.

Das KI-gestützte Wachstum nimmt rasant zu, während Haier Biomedical sich von einem Anbieter mit breitem Produktsortiment zu einer führenden Premiummarke entwickelt und eine globale Plattform für Life-Science-Instrumente und intelligente Produktivität aufbaut

Nach einem Jahrzehnt der globalen Expansion hat sich Haier Biomedical vom „Produktexport" zur „Markenglobalisierung" weiterentwickelt. 2025 verzeichnete der Auslandsumsatz ein starkes kumuliertes Wachstum mit zweistelligen Zuwächsen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika sowie in Afrika – darunter ein Wachstum von 26,0 % im asiatisch-pazifischen Raum und 16,0 % in Europa.

Zum ersten Mal stellte das Unternehmen seinen strategischen Zukunftsplan vor, der sich auf einen „Wachstumssprung" konzentriert und von drei Wegen angetrieben wird: Marktsprung, Branchensprung und Modellsprung. Die Vision ist der Aufbau einer weltweit führenden integrierten Plattform für Life-Science-Tools und intelligente Produktivität.

Haier Biomedical optimierte seine Umsatzstruktur 2025 weiter, wobei neue Marktsegmente und Auslandsgeschäfte zu zentralen Wachstumsmotoren wurden. Neue Geschäftssegmente wie intelligente Medikamentenausgabe, Bluttechnologie, Laborlösungen und weitere trugen 48,5 % zum Gesamtumsatz bei, was einem Anstieg von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die biomedizinischen Tiefkühl- und Kühlschränke des Unternehmens belegten in sechs Ländern, darunter Italien, den ersten Platz beim Marktanteil, während das Unternehmen bei den Exportvolumina für intelligente Medikamentenausgabesysteme auch die heimischen Wettbewerber anführte.

Der Umsatz aus KI-gestützten Anwendungen trug 15 % zum Gesamtumsatz bei, was einem Anstieg von 2,5 Prozentpunkten gegenüber 2024 entspricht. Das Unternehmen hat eine mehrschichtige KI-Infrastruktur aus „großen Modellen, KI-Agenten und KI-Terminals" aufgebaut und 17 proprietäre Agenten entwickelt, die in 13 automatisierte Lösungen integriert sind. KI-gestützte automatisierte Apotheken erhöhten die Direktabgabequoten auf 80 % – das 1,1-Fache des Branchendurchschnitts. Die vollautomatische Zellarbeitsstation des Unternehmens gewann den höchsten Preis des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie für disruptive Technologien, und das vollständig geschlossene automatisierte Zellvermehrungssystem befindet sich in der klinischen Testphase zur Unterstützung bioartifizieller Lebertherapien.