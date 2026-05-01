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    Haier Biomedical: Globaler Life-Science-Erfolg mit 36 % Umsatzanteil 2025

    Mit Rekordumsätzen, KI-Schub und globaler Expansion setzt Haier 2025 neue Maßstäbe – von intelligenten Medikamentenlösungen bis zu Hightech-Laborsystemen.

    Haier Biomedical: Globaler Life-Science-Erfolg mit 36 % Umsatzanteil 2025
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Jahresumsatz 2025: 2,33 Mrd. Yuan (~340,77 Mio. USD); Auslandsumsatz 840 Mio. Yuan (~122,85 Mio. USD), +17,9 % zum Vorjahr und 36 % des Gesamtumsatzes (Rekord) mit zweistelligem Wachstum in allen internationalen Regionen.
    • Neue Geschäftssegmente (intelligente Medikamentenausgabe, Bluttechnologie, Laborlösungen u.a.) und Auslandsgeschäfte wurden zentrale Wachstumstreiber und trugen 48,5 % zum Gesamtumsatz bei (+8,8 Prozentpunkte).
    • KI‑gestützte Anwendungen machten 15 % des Umsatzes aus (+2,5 Prozentpunkte); Aufbau einer mehrschichtigen KI‑Infrastruktur (Großmodelle, KI‑Agenten, KI‑Terminals) mit 17 eigenen Agenten in 13 automatisierten Lösungen; automatisierte Apotheken erhöhten die Direktabgabequote auf 80 % (1,1× Branchenmittel).
    • Strategischer Zukunftsplan „Wachstumssprung“ über drei Wege (Markt-, Branchen-, Modellsprung) und dreijährige „543“-Ziele: Auslandsumsatz >50 %, Akquisitionen sollen ≥40 % des künftigen Umsatzes beitragen, KI‑bezogener Umsatz >30 %.
    • F&E‑Engagement: 320 Mio. Yuan (ca. 46,82 Mio. USD) Investitionen 2025; neue Erfindungspatente +50 % auf 1.620; termingerechte Produkteinführungen +11 %; 11 Lösungen als Branchenneuheit; technischer Durchbruch: stabile Ultrahochgeschwindigkeitszentrifugation mit 100.000 U/min (erstes chinesisches Unternehmen).
    • Markt- und Qualitätsführerschaft: Nr.‑1‑Marktanteile für biomedizinische Tiefkühl- und Kühlschränke in sechs Ländern (u. a. Italien); erstes chinesisches Plasma‑Trennsystem mit EU‑MDR‑Zertifizierung; acht ENERGY‑STAR‑Topprodukte stammen von Haier; >400 internationale Zertifizierungen, ~80 Partnerschaften (inkl. WHO, UNICEF) und >800 Vertriebspartner in 160+ Ländern.






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