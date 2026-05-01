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    Hyland im Gartner Magic Quadrant 2026 für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft

    Hyland im Gartner Magic Quadrant 2026 für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Bewertung basiert auf der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit, während Hyland die Content Innovation Cloud weltweit weiter einführt, um das agentenbasierte Unternehmen zu orchestrieren

    CLEVELAND, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Content-Management (ECM) und Pionier KI-gestützter Content Intelligence mit der Content Innovation Cloud, wurde im Gartner Magic Quadrant für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft. Indem Hyland Inhalte von einem passiven Repository zu einer aktiven, intelligenten und kontrollierten Grundlage für agentenbasierte Abläufe weiterentwickelt, unterstützt das Unternehmen Organisationen weltweit dabei, Menschen, Prozesse und KI zuverlässig zu orchestrieren. Aufbauend auf jahrzehntelanger operativer ECM‑Erfahrung verbindet Hyland umfassende, integrierte Content‑Funktionen mit branchenspezifischer KI, Governance auf Unternehmensniveau und Open‑Source‑gestützter Unterstützung. So entsteht die vertrauenswürdige Grundlage, die erforderlich ist, um KI‑gestützte Abläufe in großem Maßstab zu orchestrieren.

    Hyland.com

    „Bei Hyland sind wir überzeugt, dass operative Aufgaben und Entscheidungsprozesse schon bald von Menschen und Agenten übernommen werden, die im Kontext branchenspezifischer Workflows zusammenarbeiten", sagte Jitesh S. Ghai, Geschäftsführer von Hyland. „Diese agentenbasierten Unternehmen benötigen einen integrierten Technologie‑Stack, der auf einer vertrauenswürdigen Grundlage aus unstrukturierten Daten aufbaut. Angesichts unserer globalen Marktpräsenz mit mehr als 15 000 Unternehmenskunden freuen wir uns besonders, in diesem Bericht als Leader anerkannt worden zu sein."

    Die Content‑ und Workflow‑Lösungen von Hyland sind durch Jahrzehnte kontinuierlicher Produktentwicklung geprägt und bieten moderne, KI‑orientierte Technologien, welche die komplexen Anforderungen der weltweit anspruchsvollsten, skalierbaren und contentintensiven Abläufe erfüllen. Zu den Funktionen gehört eine vollständige, unternehmensreife Grundlage für intelligentes Content‑Management und agentenbasierte Automatisierung, die bereits in Produktionsumgebungen von Kunden eingesetzt wird.

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