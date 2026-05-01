Hyland im Gartner Magic Quadrant 2026 für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft

Die Bewertung basiert auf der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit, während Hyland die Content Innovation Cloud weltweit weiter einführt, um das agentenbasierte Unternehmen zu orchestrieren

CLEVELAND, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Content-Management (ECM) und Pionier KI-gestützter Content Intelligence mit der Content Innovation Cloud, wurde im Gartner Magic Quadrant für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft. Indem Hyland Inhalte von einem passiven Repository zu einer aktiven, intelligenten und kontrollierten Grundlage für agentenbasierte Abläufe weiterentwickelt, unterstützt das Unternehmen Organisationen weltweit dabei, Menschen, Prozesse und KI zuverlässig zu orchestrieren. Aufbauend auf jahrzehntelanger operativer ECM‑Erfahrung verbindet Hyland umfassende, integrierte Content‑Funktionen mit branchenspezifischer KI, Governance auf Unternehmensniveau und Open‑Source‑gestützter Unterstützung. So entsteht die vertrauenswürdige Grundlage, die erforderlich ist, um KI‑gestützte Abläufe in großem Maßstab zu orchestrieren.