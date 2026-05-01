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    ESG | HitGen veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

    CHENGDU, China, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das an der Börse Shanghai notierte Unternehmen HitGen Inc. („HitGen", SSE: 688222.SH) veröffentlichte am 29. April 2026 seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025. Dies ist der zweite Nachhaltigkeitsbericht von HitGen. Er soll die Grundsätze und Richtlinien des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG") sowie seine Praktiken und Leistungen im Bereich nachhaltige Entwicklung im Jahr 2025 darstellen und systematisch auf die Anliegen der Stakeholder eingehen.

    Dr. Jin Li, Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer von HitGen Inc. erklärte: „Als innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Ziel verpflichtet hat, ‚zur menschlichen Gesundheit beizutragen', ist HitGen seit jeher überzeugt, dass der Kern eines Unternehmens darin liegt, kontinuierlich Wert zu schaffen. Im Jahr 2025 haben wir uns weiter mit konkretem und entschlossenem Handeln dafür eingesetzt, nachhaltige Entwicklung in die Strategie zu integrieren, im Management zu verankern und tief im Geschäftsbetrieb zu verwurzeln. Dies stärkt die solide Grundlage für langfristigen Erfolg und ermöglicht uns, durch konkrete Anstrengungen von HitGen weiterhin Beiträge im Sinne unserer Kunden, Partner, Investoren, Beschäftigten sowie der Umwelt und der Gemeinschaften zu leisten, von denen wir abhängig sind."

    • Nachhaltige Unternehmensführung

    HitGen optimiert kontinuierlich sein Governance-System, hält am Grundsatz der Integrität im Geschäftsbetrieb fest, um einen Branchenmaßstab zu setzen, und etabliert ein umfassendes Risikomanagementsystem, um eine langfristige und stabile Entwicklung zu fördern sowie nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

    • Verantwortungsvolle Wertschöpfungskette

    HitGen hält an Produktsicherheit und Dienstleistungsqualität fest, baut eine nachhaltige Lieferkette auf, steuert alle Aspekte der Wertschöpfungskette systematisch und setzt sich dafür ein, gemeinsam mit Stakeholdern langfristigen, umfassenden Wert zu schaffen.

    • Beschäftigte und Gemeinschaften

    HitGen betrachtet Beschäftigte als zentrale Triebkraft für nachhaltige Entwicklung und Gemeinschaften als wichtige Partner für gemeinsames Wachstum. Geleitet von einem verantwortungsbewussten, am Menschen ausgerichteten Leitbild und dem Anspruch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, fördert HitGen die Entwicklung seiner Beschäftigten und die gemeinsame Entwicklung mit den Gemeinschaften.

    • Umwelt

    HitGen hält am Konzept der grünen Entwicklung fest, integriert Umweltmanagement in den Unternehmensbetrieb sowie in die Entwicklungsstrategien und treibt ökologischen Schutz, Abfallmanagement, Ressourcennutzung, Maßnahmen zum Umgang mit dem Klimawandel sowie weitere Initiativen systematisch voran.

    Dr. Jin Li sagte: „Jeder Schritt zählt und führt über große Distanzen. Auf unserem Weg zu einem innovativen biopharmazeutischen Unternehmen von Weltrang werden wir uns weiterhin an der Marktnachfrage orientieren und technologische Durchbrüche als Motor nutzen, unser Dienstleistungssystem für innovative Wirkstoffforschung kontinuierlich optimieren und dazu beitragen, eine inklusivere, gesündere, grünere und besser zugängliche Welt aufzubauen."

    Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsbericht von HitGen finden Sie auf:
    https://www.hitgen.com/en/sustainability.html

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2758868/HitGen_Logo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esg--hitgen-veroffentlicht-nachhaltigkeitsbericht-2025-302759657.html





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