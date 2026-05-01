Xryma Plc veröffentlicht den wegweisenden Jahresbericht 2025!
Xryma setzt 2025 seinen profitablen Wachstumskurs fort, stärkt seine Rolle im Banktech- und Zahlungssektor und investiert gezielt in Innovation, Skalierung und neue Märkte.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Xryma verzeichnete 2025 das siebte aufeinanderfolgende profitable Jahr und stärkt damit seine Position im Banktech- und Zahlungssektor.
- Zentrale Finanzkennzahlen 2025: Gewinn nach Steuern €17,3 Mio; Gesamteinnahmen €53,4 Mio (inkl. €5,0 Mio sonstige Einnahmen); Eigenmittel €49,0 Mio; Gesamtvermögen €188,9 Mio; Eigenkapital/Nettovermögen €59,2 Mio.
- Technische und regulatorische Integration: Aufnahme als eines der ersten Nichtbanken-Institute in das EZB‑T2‑RTGS- und TIPS‑System, was direkten Transfer von Zentralbankgeld und erweiterte Echtzeit-Zahlungsfähigkeiten ermöglicht.
- Produkt- und Marktentwicklung: PaidBy bleibt führend im Account-to-Account (A2A)-Bereich; Ausbau grenzüberschreitender A2A‑Fähigkeiten mit geplanter Abwicklung am nächsten Werktag in über 60 Währungen ab Q2 2026 und Erweiterung durch TIPS (inkl. skandinavische Währungen).
- Technologie- und F&E‑Fokus: Investitionen von rund €3 Mio in Forschung & Entwicklung zur Stärkung geistigen Eigentums; Weiterentwicklung proprietärer Systeme (flykk, ISXMoney, ISXPay, Paydentity); Softwaretochter Probanx treibt Produktentwicklung und Umsatzwachstum voran.
- Strategische und soziale Maßnahmen sowie Ausblick: Vorbereitung auf eine Notierung an einer Preferred Exchange, Aufstockung der Beteiligung an BeEmotion AI SA und Verkauf der NSX‑Anteile; Fortsetzung der Programme „We Care“ und „Dream Big“; 2026‑Fokus auf Skalierung, neue Produkte, weitere Zulassungen und stärkere Währungsinteroperabilität.
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