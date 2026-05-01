SWI Capital Holding Ltd. präsentiert Ergebnisse für 2025, ein entscheidendes Jahr, geprägt von der Beschleunigung der KI- und digitalen Infrastrukturstrategie sowie der Integration des Investmentmanagers Stoneweg

SWICH ist ein alternatives Investmentkonglomerat mit starkem Unternehmergeist, das in zahlreichen Sektoren tätig ist, darunter KI und digitale Infrastruktur, Immobilien, Kredit sowie der Finanzsektor.

AMSTERDAM und SINGAPUR, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. ( SWICH oder die Gesellschaft ) gab heute bekannt, dass sie ihren von Deloitte geprüften Jahresbericht 2025 veröffentlicht hat.

Die Entwicklung in diesem Jahr war geprägt von der Integration des internationalen Investmentmanagers Stoneweg und einer Reihe erfolgreicher Übernahmen und strategischer Partnerschaften.

Wichtige Ereignisse

Ausbau des Portfolios für digitale Infrastruktur, Ausrichtung auf KI – Übernahme des Rechenzentrumsprojekts Cambridge Innovation Campus mit 530 MW Leistung. Der Konzern kündigte außerdem die strategische Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an einem europäischen High-Performance-Computing-Unternehmen, das zugleich Nvidia Cloud Partner ist, sowie an einem US-Rechenzentrumsunternehmen an.

Übernahme des Rechenzentrumsprojekts Cambridge Innovation Campus mit 530 MW Leistung. Der Konzern kündigte außerdem die strategische Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an einem europäischen High-Performance-Computing-Unternehmen, das zugleich Nvidia Cloud Partner ist, sowie an einem US-Rechenzentrumsunternehmen an. Integration der Stoneweg Group -> Stoneweg ist ein internationaler Investmentmanager mit mehr als 250 Beschäftigten und 10 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AUM). Stoneweg fungiert als Immobilienverwalter und Vermögensverwalter für den in Singapur notierten Stoneweg Europe Stapled Trust.

-> Stoneweg ist ein internationaler Investmentmanager mit mehr als 250 Beschäftigten und 10 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AUM). Stoneweg fungiert als Immobilienverwalter und Vermögensverwalter für den in Singapur notierten Stoneweg Europe Stapled Trust. Stärkung unserer Bilanz durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 217 Millionen Euro im Jahr 2025 und 260 Millionen Euro im Jahr 2026.

SWICH hält eine konservative Netto-LTV-Quote (Loan to Value) von 15,3 % aufrecht und verfügt damit über umfassende Kapazitäten zur Finanzierung der nächsten Entwicklungsphasen, ohne die Widerstandsfähigkeit der Bilanz zu beeinträchtigen.

Deal-Pipeline

SWICH kündigte eine umfangreiche Deal-Pipeline an und verfolgt damit eine Initiative, seine KI- und digitale Infrastrukturstrategie durch den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an einem US-amerikanischen Unternehmen im Bereich digitale Infrastruktur und technologiegestützte Geschäftsmodelle erheblich auszubauen sowie durch eine Investition in einen führenden europäischen Cloud-Dienstleister, der Nvidia Preferred Partner ist, in das Segment AI-as-a-Service zu expandieren. Beide Übernahmen ergänzen die bestehende 2,3-GW-Rechenzentrumsplattform AiOnX von SWI in hohem Maße. AiOnX entwickelt fünf strategisch gelegene Hyperscale-Projekte, die teilweise an einen der größten Hyperscaler vermietet sind.