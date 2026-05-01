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    AESC erhält CDP-Klimawandel-Bewertung A-, die höchste unter den globalen Batterieherstellern im Jahr 2025

    AESC erhält CDP-Klimawandel-Bewertung A-, die höchste unter den globalen Batterieherstellern im Jahr 2025
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Anerkennung unterstreicht AESCs Führungsrolle in der nachhaltigen Batterieherstellung

    TOKYO, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- AESC, ein weltweit führender Anbieter von Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeicher, gab bekannt, dass das Unternehmen vom CDP ein A--Rating für den Klimawandel erhalten hat, die höchste Bewertung, die ein globaler Hersteller von Lithiumbatterien im Berichtszyklus 2025 erreicht hat.

    Das CDP betreibt eines der weltweit führenden Systeme zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen. Ihre Bewertungen werden von Investoren, Aufsichtsbehörden und Kunden bei der Bewertung von ESG-Leistungen und Lieferkettenstandards häufig herangezogen. Von den mehr als 22.100 Unternehmen, die im CDP-Berichtszyklus 2025 zum Klimawandel bewertet wurden, erreichten nur 10 % eine Bewertung von A- oder höher. Das A--Rating von AESC spiegelt den robusten und transparenten Rahmen für das Kohlenstoffmanagement des Unternehmens sowie seine kontinuierlichen Fortschritte bei der Dekarbonisierung der Batterien wider.
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    Der AESC verankert die Ziele zur Emissionsreduzierung in der Entscheidungsfindung und im Tagesgeschäft weltweit. Das Unternehmen hat starke Kompetenzen in den Bereichen Carbon Footprint Management, Einsatz erneuerbarer Energien und industrielle Dekarbonisierung aufgebaut.

    Für das Management des CO2-Fußabdrucks richtet AESC seine globalen Aktivitäten an der EU-Batterieverordnung und anderen internationalen Compliance-Anforderungen aus. Das Unternehmen hat einen systematischen Rahmen für das Management des CO2-Fußabdrucks geschaffen, eine unternehmensweite Datenbank für Emissionsfaktoren entwickelt, die auf international anerkannten Methoden basiert, und mit vorgelagerten Lieferanten zusammengearbeitet, um die Modellierung und das Management von CO2-Daten zu verbessern.

    Im Bereich der erneuerbaren Energien und der Dekarbonisierung hat AESC mehrere Meilensteine in der Branche gesetzt. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen zum weltweit ersten Batteriehersteller, der in allen seinen Geschäftsbereichen (Scope 1 und 2) Kohlenstoffneutralität erreicht hat, verifiziert durch den Carbon Trust, und brachte 2022 die erste kohlenstoffneutrale EV-Batterie und 2023 die erste kohlenstoffneutrale Energiespeicherbatterie der Branche auf den Markt. In seinem weltweiten Produktionsnetzwerk optimiert AESC weiterhin die Betriebsabläufe, um den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen durch eine breite Palette von energiesparenden Upgrades vor Ort zu reduzieren, einschließlich Upgrades der Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, der Installation von intelligenten Sensoren an den Produktionslinien und der Wiederverwendung von Restwärme und Wasser, um Energieverschwendung zu vermeiden. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen eng mit wichtigen Zulieferern zusammen, um die Emissionsreduzierung in der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben.

    AESC optimizes manufacturing operations to reduce energy use and lower carbon emissions

    Durch diese Bemühungen hat AESC einen praktischen und skalierbaren Dekarbonisierungspfad für die globale Lithiumbatterieindustrie entwickelt. Das CDP-Rating A- stärkt die Position von AESC als führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, da das Unternehmen mit Kunden und Partnern weltweit zusammenarbeitet, um ein nachhaltigeres Batterie-Ökosystem zu unterstützen.

    Über den AESC

    AESC ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge (EV) und Batteriespeichersysteme (BESS). AESC wurde 2007 in Japan gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama. In fast zwei Jahrzehnten hat AESC eine globale Produktionspräsenz aufgebaut, um wichtige Märkte weltweit zu bedienen.

    AESC ist ein zuverlässiger Partner für führende Automobilhersteller und Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, darunter BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence und Nidec.

    Bis heute hat die Technologie von AESC mehr als 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge mit Strom versorgt, wobei über 100 GWh in Energiespeichersystemen in 60 Ländern eingesetzt wurden.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969972/image1.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969971/image2.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aesc-erhalt-cdp-klimawandel-bewertung-a--die-hochste-unter-den-globalen-batterieherstellern-im-jahr-2025-302759742.html



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