Nel ASA Aktie explodiert! Renk und First Hydrogen setzen auf Roboter! Die Aktie von Nel ASA ist derzeit nicht zu bremsen. Allein gestern schoss sie um mehr als 15 % nach oben. Damit liegt das Kursplus der vergangenen zwei Wochen inzwischen bei rund 50 %. Woher kommt die Kursexplosion? Bei First Hydrogen ist der Grund …



