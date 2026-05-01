Nel ASA Aktie explodiert! Renk und First Hydrogen setzen auf Roboter!
Die Aktie von Nel ASA ist derzeit nicht zu bremsen. Allein gestern schoss sie um mehr als 15 % nach oben. Damit liegt das Kursplus der vergangenen zwei Wochen inzwischen bei rund 50 %. Woher kommt die Kursexplosion? Bei First Hydrogen ist der Grund …
Foto: esg-aktien.de
Die Aktie von Nel ASA ist derzeit nicht zu bremsen. Allein gestern schoss sie um mehr als 15 % nach oben. Damit liegt das Kursplus der vergangenen zwei Wochen inzwischen bei rund 50 %. Woher kommt die Kursexplosion? Bei First Hydrogen ist der Grund für die laufende Rally besser sichtbar. So steigt das Unternehmen in den Robotermarkt ein. Das "Drones-as-a-Service"-Modell soll im zivilen und militärischen Bereich angeboten werden. Damit verknüpft man erneut die bestehende Wasserstoffstrategie mit einem Milliardenmarkt. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung bei überschaubaren 15 Mio. EUR. Auch Renk steigt in den Robotermarkt ein. Zuletzt hat der für seine Getriebe bekannte Rüstungskonzern einen Auftrag im Bereich der autonomen Verteidigungssysteme gemeldet. Die Aktie kann davon derzeit nicht profitieren. Dabei raten Analysten zum Kauf.
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