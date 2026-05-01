Claros weist nach, dass PFAS im Grundwasser des MPCA-Standorts Lake Elmo zu ≥99,99 % abgebaut werden

MINNEAPOLIS, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), ein führender Anbieter von Technologien zur PFAS-Zersetzung, gab heute die Ergebnisse einer neuen Studie bekannt, die eine Zersetzung der Zielsubstanzen (PFOS und PFOA) um ≥99,99 % unter Verwendung seines ClarosTechUV-Systems in Grundwasserproben von einem Sanierungsstandort der Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) in Lake Elmo, Minnesota, nachweist.

ClarosTechUV liefert unter komplexen Sanierungsbedingungen Leistung im industriellen Maßstab unter Verwendung von PFAS-Konzentrat vom Standort Lake Elmo in Minnesota

Die MPCA stellte Claros ein Schaumfraktionierungskonzentrat zur Verfügung, das aus der Aufbereitung von etwa einer Million Gallonen kontaminierten Grund- und Oberflächenwassers gewonnen wurde; das Ergebnis war eine hochkonzentrierte PFAS-Matrix mit erhöhten Gehalten an PFOS, PFOA und anderen kurz- und ultrakurzkettenigen Verbindungen.

Die Studie bewertete ClarosTechUV als Teil eines integrierten Aufbereitungssystems, das auf diese Wassermatrix mit geringer Transparenz angewendet wurde, die sich durch erhebliche Trübung und eine UV-Durchlässigkeit nahe Null in ihrer Rohform auszeichnet – Bedingungen, die eher reale Sanierungsumgebungen als kontrollierte Laborbedingungen widerspiegeln.

Im kommerziellen Maßstab erreichte ClarosTechUV in nur vier Stunden eine Zerstörung von ≥99,99 % des gefilterten Konzentrats und zeigte dabei eine gleichbleibende Leistung in Systemen im Klein-, Labor- und kommerziellen Maßstab. Das im kommerziellen System behandelte Konzentratvolumen stammte aus etwa 600.000 Gallonen Grundwasser, was die Relevanz des Systems für groß angelegte Sanierungsmaßnahmen unterstreicht.

Das Whitepaper und die vollständige technische Zusammenfassung sind hier verfügbar.

Validierung der Leistung unter realen Bedingungen

Aufbauend auf früheren Einsätzen an Industriestandorten, darunter ein kommerzieller Optimierungslauf mit 170.000 Gallonen (~640.000 Liter) in Zusammenarbeit mit Daikin America – einer der bislang größten PFAS-Abbauversuche vor Ort –, konzentrierte sich diese Studie auf die Leistung auf Subsystemebene, bei der ClarosTechUV mit Auffang- und Konzentrationstechnologien für den Abbau vor Ort kombiniert werden kann. Mit dieser Studie erhöht ClarosTechUV das Gesamtvolumen des behandelten PFAS-belasteten Wassers auf über 1.000.000 Gallonen (ca. 3,8 Millionen Liter) in Labor-, Pilot- und kommerziellen Einsätzen.