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    PB‑Master‑Programm feiert Debüt

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    Xteps neue globale Unterstützungsplattform für Marathonläufer

    PB‑Master‑Programm feiert Debüt - Xteps neue globale Unterstützungsplattform für Marathonläufer

    BERGEN, Norwegen, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Xtep, eine führende globale Performance-Laufmarke, stellte PB Master – eine neue Flaggschiffinitiative im Rahmen des X‑RUN‑Programms – beim Bergen City Marathon 2026 mit einem energiegeladenen Debüt offiziell vor. Der Start fand bei den Läufern in der Region sofort Anklang und sorgte für starke Beteiligung sowie aktive Teilnahme.

    Am Renntag holte sich Tage Morken Augustson in Xtep-Rennausrüstung mit einer Zeit von 2:34:06 den Sieg. Läufer, die Xteps Flaggschiff-Laufschuhe trugen, lobten den hervorragenden Vortrieb und die Stabilität der Schuhe über die volle Marathondistanz.

    The wonderful moments of the champion runner Tage Morken Augustson and other runners

    Informationen zum PB‑Master‑Programm

    PB Master ist ein spezielles Unterstützungsprogramm für Läufer, das von X‑RUN für Marathonläufer weltweit entwickelt wurde. Ausgerichtet auf die Leidenschaft von Läufern und ihre Leistungsanforderungen im Wettkampf, stellt das Programm kostenlose Wettkampfschuhe sowie technische Laufbekleidung bereit. Außerdem bietet es Geldprämien für Läufer, die neue persönliche Bestzeiten (PBs) erzielen, und inspiriert engagierte Alltagsläufer dazu, die professionellen Performance-Produkte von Xtep zu erleben.

    Als Teil des Ökosystems des X‑RUN‑Programms ergänzt PB Master das Global Elite Programm, den 10KM Time Trial sowie das X‑Run‑Camp, um Läufern weitere Plattformen zu bieten, auf denen sie Grenzen austesten und auf der Straße stärker werden können.

    Nach dem erfolgreichen Start in Bergen wird PB Master auf mehr als 16 Marathonveranstaltungen in Südostasien, Zentralasien, Russland und der GUS, Europa sowie dem Nahen Osten ausgeweitet. Läufer können Xteps offiziellem Instagram-Kanal @xtepofficial folgen, um Rennkalender, Registrierungsinformationen und aktuelle Updates zu erhalten.

    Introduction to the PB Master Mechanism

    So nehmen Sie an PB Master teil

    • Scannen Sie den QR-Code auf den Rennplakaten (die zwei Monate vor jeder Veranstaltung veröffentlicht werden)
    • Reichen Sie den Registrierungsnachweis für die von Xtep ausgewählten Rennen ein
    • Laden Sie Ihre persönliche Bestzeit der letzten zwölf Monate (in derselben Kategorie) hoch

    Vorteile des Programms

    • 50 ausgewählte Läufer pro Rennen erhalten ein kostenloses Xtep-Ausrüstungspaket: 1 Funktionsshirt + 1 Paar Performance-Laufschuhe (müssen während des Rennens getragen werden)
    • Die ersten 20 Läufer, die eine neue persönliche Bestzeit erzielen, erhalten eine Geldprämie von 60 US-Dollar
    • Die Teilnehmer müssen zwei Videos teilen: das Auspacken der Ausrüstung und eine Rennzusammenfassung, mit Links, die zur Überprüfung eingereicht werden

    Hinweise: Die Größen sind abhängig von der Verfügbarkeit. Die QR-Codes für die Teamanmeldung werden zwei Monate vor dem jeweiligen Rennen veröffentlicht.

    Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: jingyi.wu@xtep.com.cn 

    Xtep Performance Laufschuhe

    Hinter PB Master steht die leistungsstarke Laufschuhserie Champion Edition von Xtep, die für alle Tempi und Leistungsstufen entwickelt wurde:

    • 160X Serie: Elite-Wettkampfschuhe. Der 160X 7.0 unterstützt Marathonläufer mit Zielzeiten von 3:30 bis 4:00 Stunden durch den Vortrieb einer Carbonplatte bei einem Tempo von etwa 4:30 min/km; der 160X 7.0 PRO ist für Läufer mit Zeiten unter 3:30 und unter 3:00 Stunden konzipiert.
    • 260X Serie: Trainings- und Wettkampfschuhe für Fortgeschrittene für Marathonläufer unter 4:00 Stunden, mit Tempi von 3:00 min/km bis 7:00 min/km.
    • 360X Serie: Einsteiger-Laufschuh für das tägliche Training mit einer weicheren, moderateren Carbonplatte für Komfort und Halt im Alltag.

    Bevorstehende globale Stationen

    Nach Bergen wird PB Master seine Tour in wichtigen Märkten fortsetzen:

    • Jakarta Marathon, Indonesien – 13. bis 14. Juni 2026
    • Alamein Cairo Runners, Ägypten – 24. Juli 2026

    Läufer aus der ganzen Welt sind eingeladen, sich Xtep PB Master anzuschließen, neue persönliche Bestzeiten anzupeilen und weiter, schneller und stärker zu laufen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969831/lQDPJw76RxskKsHNBufNDbiwqD85KpihipYJyJvdGcB8AA_3512_1767.jpg

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2969832/lQDPJw5d2CxloYHNCCTNE4iwFE7UxBZewDUJyKFXpSM5AA_5000_2084.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pbmasterprogramm-feiert-debut-xteps-neue-globale-unterstutzungsplattform-fur-marathonlaufer-302759885.html





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