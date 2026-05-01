ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 72,32€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,66 %.