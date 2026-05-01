Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 72,32€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,66 %.
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Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00CHF
|-13,55 %
|-
|UBS
|69,00CHF
|-12,27 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|67,00CHF
|-14,82 %
|13.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00CHF
|-17,36 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|70,00CHF
|-11,00 %
|22.04.2026
|RBC
|65,00CHF
|-17,36 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|71,00CHF
|-9,73 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|57,00CHF
|-27,53 %
|22.04.2026
|JEFFERIES
|57,00CHF
|-27,53 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|65,00CHF
|-17,36 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|70,00CHF
|-11,00 %
|22.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|72,00CHF
|-8,46 %
|29.04.2026
+3,75 %
+3,28 %
+26,25 %
+17,70 %
+89,16 %
+164,10 %
+214,97 %
+385,37 %
+272,83 %
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