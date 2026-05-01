Aktie kaufen oder verkaufen
Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: eyewave - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 199,67€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,38 %.
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Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|185,00Euro
|+0,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+11,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+11,27 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|185,00EUR
|+0,42 %
|07.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|210,00EUR
|+13,99 %
|17.04.2026
|JPMORGAN
|185,00EUR
|+0,42 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+5,85 %
|28.04.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+5,85 %
|28.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|207,00EUR
|+12,36 %
|28.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|210,00EUR
|+13,99 %
|28.04.2026
|JEFFERIES
|204,00EUR
|+10,73 %
|28.04.2026
|UBS
|210,00EUR
|+13,99 %
|28.04.2026
+2,65 %
-3,56 %
+3,99 %
+12,61 %
-0,34 %
+9,65 %
+26,13 %
+123,56 %
+712,41 %
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