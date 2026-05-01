Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 430,67€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,85 %.
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Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|450,00Euro
|+15,83 %
|-
|BERENBERG
|504,00EUR
|+29,73 %
|02.04.2026
|RBC
|400,00EUR
|+2,96 %
|20.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|450,00EUR
|+15,83 %
|21.04.2026
|RBC
|400,00EUR
|+2,96 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|380,00EUR
|-2,19 %
|24.04.2026
+1,12 %
-1,50 %
+10,05 %
+3,40 %
+6,13 %
+69,51 %
+76,80 %
+156,69 %
+274,66 %
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