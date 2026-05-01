Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 430,67€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,85 %.