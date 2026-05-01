Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 131,40€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,39 %.
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Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|Analyst
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|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00EUR
|+38,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00EUR
|+38,45 %
|-
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+76,21 %
|24.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|157,00EUR
|+97,61 %
|27.04.2026
|JEFFERIES
|140,00EUR
|+76,21 %
|30.04.2026
-2,45 %
-0,61 %
+10,48 %
-18,06 %
-39,04 %
-8,35 %
-12,78 %
+377,64 %
+783,33 %
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