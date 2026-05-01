ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 131,40€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +65,39 %.