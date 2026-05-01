Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 23,30€. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,41 %.