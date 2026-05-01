Aktie kaufen oder verkaufen
Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 23,30€. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,41 %.
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Analysten und Kursziele für die Alstom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|23,00Euro
|+33,66 %
|-
|JPMorgan
|34,00Euro
|+97,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|+33,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+80,15 %
|-
|UBS
|24,00EUR
|+39,47 %
|09.04.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|+45,29 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+97,59 %
|16.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.04.2026
|BARCLAYS
|11,00EUR
|-36,07 %
|17.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00EUR
|+4,61 %
|17.04.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|-41,89 %
|22.04.2026
+5,16 %
-5,26 %
-29,98 %
-40,10 %
-21,03 %
-14,51 %
-56,97 %
-4,05 %
-19,29 %
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